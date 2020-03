Így sportoljunk ötven fölött

Töltsünk több időt bemelegítéssel!

Ötven éves kor fölött extra fontos, hogy az izmok vérellátása megfelelő legyen, mielőtt elkezdjük az intenzívebb mozgást. Érdemes megtanulni például a bemelegítést és a nyújtást is szivacshengerrel, és edzés előtt és után is alkalmazni. Így nem csak az izmaink állapota javulhat, de nőhet a mozgástartományunk is.

Ne dolgozzunk túl intenzíven!

Fontos tudni, hogy egy az edzés utáni regeneráció az ötvenes éveinkben már dupla annyi időt vesz igénybe, mint a negyvenesekben. Figyeljünk a testünk jelzéseire, ha mozgás közben, vagy után fájdalmat érzünk, lassítsunk a tempón, vagy könnyítsünk a súlyokon. A nyújtásra, mobilitás fejlesztésére fordítsunk fokozott figyelmet.

50 felett különösen fontos, hogy időt szakítsunk a sportolásra!

Fejlesszük az egyensúlyunkat és a hajlékonyságunkat!

Érdemes olyan mozgásformát is beiktatni, ami az hajlékonyságot és az egyensúlyt fejleszti, mint például a jóga vagy a tai chi. A súlyzós edzések, vagy a futás, kocogás mellett heti egy-két alkalommal nagyon fontos ilyesmit is beiktatni, akár csak fél órára is.

Végezzünk kardió mozgást minden nap!

50 felett: teendők a leépülés ellen Vajon lehet-e valamit tenni a természetes folyamat lassítására, vagy az elvesztett izmok visszaszerzésére? A részletekért kattintson!

Ha csak 20 vagy 30 percet, de mindenképp iktassunk be minden nap valami olyasmit, amitől megemelkedik a pulzusunk. Kocogás, gyors séta, egy kis lépcsőzés - így biztosak lehetünk benne, hogy teszünk a szívbetegségek, a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint kialakulásának megelőzéséért.

50 felett így kell enni A nők számára az ötven év több szempontból is fordulópontot jelent. Az élet második szakasza, ami a változókort jelenti, gyakran jár "fiziológiai változásokkal", amelyek még fontosabbá teszik a megfelelő étrendet. Utóbbi ugyanis segít fittnek maradni és jól érezni magát a bőrében, miközben a teste a női ciklus megszűnésével párhuzamosan változik.

Forrás: prevention.com