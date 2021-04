Így hat a szövetmaszk a sportteljesítményünkre

Több mint egy éve már, hogy Magyarországon is bevezették a koronavírus terjedésének lassítását célzó intézkedéseket. Ezek egyike a maszkviselés volt, amelyet sokan a mai napig nehezen szoktunk meg és már egy rövidebb bevásárlásból hazatérve is felszabadító érzés levenni. Egyesek viszont még a sportolás ideje alatt is magukon hagyják. Egy friss kutatás most azt vizsgálta, hogy a szövetmaszkok viselése milyen módon befolyásolja a sportteljesítményt.

Maszkviselés: mi igaz, és mi ferdítés? Sokan rettegnek a maszkhasználattól, képesek elhinni, hogy tüdejük emiatt nem jut elég oxigénhez. Viselése persze kellemetlen, irritálja az arcot, az orrot, bepárásodhat a szemüveg, egyesek pedig rosszabb hallásra is panaszkodnak. Viszont ennél nagyobb gondot a maszk nem okoz, megszokható, a vírusfertőzés terjedését pedig megelőzi. Megnéztük, mi okozza a kellemetlenségeket és hogyan lehet azokat kivédeni - kattintson!

Megnehezítik a szövetmaszkok a sportolást

A testmozgás közbeni arcmaszkok viselésére vonatkozó ajánlások világszerte eltérnek, Magyarországon például sportolás alatt nem kötelező eltakarni az arcunkat. A British Journal of Sports Medicine című lapban publikált kutatás kimondottan a szövetmaszkok viselésével kapcsolatos tapasztalatokat rögzítette, a kutatók szerint ugyanis a korábbi tanulmányok elsősorban a sebészi és ffp2-es maszkok hatásait vizsgálták.

Szövetmaszkban jóval megerőltetőbbnek érződik a sportolás. Fotó: Getty Images

A kutatók 31 egészséges, 18 és 29 év közötti felnőtt edzésteljesítményét hasonlították össze, miközben futópadon futottak, míg teljesen ki nem merültek. A kísérletet szövetmaszkban, illetve anélkül is elvégezték, majd a kutatók összehasonlították az eredményeket. Az edzés során a vérnyomást, pulzust és az oxigéntelítettséget is mérték, majd a maszkos edzés végeztével néhány kérdésre is válaszolniuk kellett.

Négyből három résztvevő korábban is sportolt már maszkban, 19-en úgy nyilatkoztak, hogy edzőterembe járnak, ahol ezt meg is követelték tőlük. A maszk viselése azonban jól láthatóan negatívan befolyásolta az edzést: hatására 14 százalékkal csökkent az idő, amit a futópadon tudtak tölteni a résztvevők, illetve megemelkedett a pulzusszámuk és fokozódott a légszomjuk is. A résztvevők némelyike a légzési nehézségek mellett klausztrofóbiás szorongásról is beszámolt a szövetmaszkban végzett futás ideje alatt. A 31 vizsgált személyből 30-an úgy érezték, sokkal megerőltetőbb volt a sporttevékenység maszkban.