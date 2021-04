Fontos a súlyzós, illetve saját testsúlyos gyakorlatok rendszeres végzése, mivel ezek nemcsak az izmokat, hanem a csontokat is erősítik , ellensúlyozva a csontritkulást és csökkentve a töréses sérülések esélyét. Emellett a súlyzós edzés a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét is csökkenti. Különösen a hát és a csípő izomzatára érdemes fókuszálni, és sose feledkezzünk meg a bemelegítésről és a nyújtásról, hogy elkerüljük a sérüléseket.

A rendszeres mozgás valóban nagyon fontos és egészséges, ugyanakkor túlzásba vinni sem kell, és nem is szabad . Tartsuk be a fokozatosság elvét, ha eddig nem mozogtunk rendszeresen, akkor az első célunk legyen az, hogy heti 5 alkalommal egy-egy 30 perces, tempós sétát tegyünk. Ha ez már megy, akkor átválthatunk kocogásra, illetve variálhatunk különféle mozgásformákat. Aki kocog, annak napi 15-20 perc is már számos egészségügyi előnnyel járhat. Ha van pulzusmérőnk, akkor az életkorunk szerint a következő értékeket igyekezzünk elérni: 40-45 éves korban 90-153 bpm, 45-50 éves korban 88-149 bpm, 50-61 éves korban 85-145 bpm, 60 éves kor fölött pedig 80-136 bpm - olvasható a Healthline cikkében.

Ahhoz, hogy a rendszeres mozgást be tudjuk iktatni az életmódunkba, nagyon fontos, hogy találjunk valami olyasmit, amit valóban élvezünk és szeretünk, ezért próbáljunk ki többféle mozgásformát, és váltogassuk őket. A jóga, a pilates és a tánc is mozgásnak számít, és ezeknek a mentális állapotunkra és a stressz-szintünkre is kiváló hatása van. Az is fontos, hogy mindig elérhető célokat tűzzünk ki magunk elé, és ne legyünk túl szigorúak, mert úgy kötelességnek érezzük majd a mozgást, nem pedig jutalomnak.

Ne vigyük túlzásba

A rendszeresség a fontos, nem pedig a látványosan dagadó izmok, a konstans izomláz, vagy az, hogy minden edzést addig csináljunk, amíg kezünk-lábunk remegni nem kezd. Ezzel ugyanis fokozott stresszt róhatunk a testünkre, amely ebben a korban sem egészséges.

A mozgás intenzitását vagy idejét két-három hetente emelhetjük egy kevéssel, de csak akkor, ha már valóban rendszeresen űzzük az adott mozgásformát. Különösen jó hatású az úszás a 40 fölötti korosztálynak, mivel remek izomfejlesztő, ugyanakkor kíméli az ízületeket és erősíti a vázizomzatot.

Jó hatású lehet a meditáció is

A rendszeres mozgás jótékony hatásait fokozhatjuk, ha rendszeresen meditálunk is, mivel a mentális egyensúly megőrzése különösen fontos a perimenopauza és menopauza idején, amikor a hormonális változások miatt komoly hangulatingadozásaink lehetnek és megnő a hajlam a depresszióra. Kutatások szerint mindezek elkerülésében sokat segíthet az is, ha van valamilyen házi kedvencünk, akivel - mozgás gyanánt - sétálhatunk, kocoghatunk, játszhatunk, akár otthon, akár a szabadban.