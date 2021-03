Szuperételek 40 felett: ezekből fogyasszunk minél többet

A lazacot például nagyon érdemes beépíteni az étrendünkbe, olvasható az eatthis.com témában írt cikkében. A 40-es éveinkben bekövetkező hormonális változások hatással lehetnek az étvágyunkra, többet ehetünk a kelleténél. A lazac azonban segíthet kontroll alatt tartani az éhséget, emellett gazdag a fogyást elősegítő D3-vitaminban, illetve (sovány) fehérjében, amely hozzájárul az izmok egészségéhez, mondja Lauren Slayton táplálkozási tanácsadó. Amennyiben gyümölcsre vágyunk, együnk málnát: nemcsak a benne lévő rákellenes fitokemikáliák miatt, hanem magas rosttartalma okán is. Egy csészényi málnában 8 g rost található, ezért hosszú időre eltelít, emellett a székrekedés kialakulásának esélyét is csökkenti.

A tojás szintén jó választás, különösen a sárgája, szögezi le Kayleen St. John dietetikus: nemcsak az egészséges zsíroknak köszönhetően, amelyek eltelítenek, és csökkentik az ételek iránti sóvárgást, hanem a kolin miatt is, amely segíti a zsírégetést. Az avokádónak magas a telítetlenzsír-tartalma, így hozzájárulhat a rossz koleszterin (LDL) szintjének mérsékléséhez - fogyasszuk tehát rendszeresen ezt a finomságot! A spenót mellett is több érv szól. Gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban, így erősíti az immunrendszert, kalóriában szegény, ezért segít megőrizni alakunkat, magas magnéziumtartalmának hála csökkenti a vérnyomást, és tele van rákellenes flavonoidokkal.

Az alma jót tesz a szívnek, a fokhagyma méregtelenít

Igazi szuperétel 40 felett a sárgarépa is. Kutatásokból kiderült, hogy rendszeres fogyasztása jótékonyan hat a vér koleszterinszintjére, segít megőrizni a bőr víztartalmát, és egy fontos antioxidáns, a béta-karotin is megtalálható benne. A béta-karotint a szervezet szükség szerint A-vitaminná alakítja át, amely vitamin fontos a jó látáshoz és a nyálkahártyák egészségéhez. Az alma nemcsak finom, de a szívnek is jót tesz. Egy, az American Journal of Clinical Nutrition című szaklapban megjelent tanulmányból kiderült, hogy azoknál a nőknél, akik rendszeresen ettek almát, 13-22 százalékkal alacsonyabb volt a szívkoszorúér-betegség kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik étrendjében nem kapott helyet a gyümölcs.

Afokhagymatermészetes méregtelenítő, és kedvező hatással van a koleszterinszintre, a vérnyomásra. Mindemellett a Japanese Journal of Cancer Research című szaklapban publikált egyik tanulmány rámutatott, hogy rendszeres fogyasztása védhet a nyelőcső- és a gyomorrák kialakulásától. Figyeljünk arra, hogy brokkoli is gyakran kerüljön az asztalra! Magas rosttartalma okán sokáig eltelít, stabilizálja a vércukor- és inzulinszintet, emellett bővelkedik vitaminokban, ásványi anyagokban, antioxidánsokban, szögezi le Lisa Avellino edző, táplálkozási tanácsadó.