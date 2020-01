A tempós séta így lehet hatékony edzés

Hogy kinek mi számít tempós sétának, az függhet az életkortól, a testsúlytól és az edzettségi szinttől is. A számunkra optimális sebesség megállapításához a legjobb, ha megmérjük a pulzusunkat. A legtöbb felnőtt számára a maximális pulzusszám 50-85 százalékát érdemes megcélozni. (A közepes tempójú edzésnél a maximális pulzusszám 50-70 százalékát, lendületes tempójú edzésnél pedig a maximális pulzusszám 70-85 százalékát érdemes elérni.)

Percenként legalább 100 lépést kell tenni ahhoz, hogy a sétálás edzésnek számítson. Fotó: iStock

A céltartomány kiszámolása

A maximális pulzusszámunkat úgy számolhatjuk ki, hogy 220-ból kivonjuk az éveink számát. Ezt a számot 0,5-tel megszorozva kapjuk meg a céltartomány alsó határát, 0,85-tel szorozva pedig a céltartomány felső határa jön ki. Egy 40 éves ember esetében telát a maximális pulzusszám 180, a céltartomány pedig 90 és 153 között van.

A sebesség is fontos

A séta sebességét a megtett lépéseink számolásával is mérhetjük. Egy tanulmány szerint például percenként legalább 100 lépést kell megtennünk ahhoz, hogy a sétálás edzésnek számítson. Ma már sok okostelefonban van beépített lépésszámláló, így nem is kell külön eszközt beszereznünk ennek a mérésére.

A séta hatása

A gyaloglás így a leghatásosabb - kattintson!

A tempós séta segíthet a súlycsökkentésben és az izomtömeg növelésében, de a kedélyállapotunkra is jó hatással van. Ha hetente ötször tempósan sétálunk 20-30 percet, az segít csökkenteni a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét. Továbbá kutatások igazolják, hogy a vérnyomás csökkentésében is szerepet játszhat, emellett a rendszeres tempós séták növelik a szervezet inzulinérzékenységét, éppen ezért a cukorbetegséggel vagy inzulinrezisztenciával küzdőknek is érdemes beépíteni a mindennapjaikba.

Mennyi kalóriát égetünk el?

Az, hogy a gyors sétával mennyi kalóriát tudunk elégetni, függ a súlyunktól, az életkorunktól, a nemünktől, attól, hogy mennyi izomszövetünk van, illetve attól, hogy milyen intenzíven, illetve mennyi ideig mozgunk. Értelemszerűen minél gyorsabban, illetve minél hosszabb ideig gyaloglunk, annál több kalóriát égetünk el. De az edzésünk hatékonyságát és az elégetett kalóriák számát növelhetjük úgy is, ha emelkedőket iktatunk be a sétánkba vagy váltogatjuk a séta tempóját. Továbbá viselhetünk súlyokat a kezünkön és a lábunkon - ez még inkább elősegíti a fogyást.

Forrás: healthline.com