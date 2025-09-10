Intim higiénia – 5 hiba, amit nők és férfiak is gyakran elkövetnek

Az intim területek bőre és mikrobiomja különleges egyensúlyban él, amit könnyen felboríthatunk nem megfelelő tisztálkodással, illatosított termékekkel vagy szűk ruházattal. Következményként pedig irritáció, fertőzés vagy gombásodás is felléphet az ezekkel járó kellemetlen tünetekkel karöltve.

Mi számít helyes intim higiéniának?

Napi egyszeri langyos vizes tisztítás elegendő – nőknek csak a hüvely külső területein, a hüvely belseje ugyanis öntisztuló, a mosás pedig felborítja a természetes flórát.

Kerüld a szappant, tusfürdőt! – még az „intim” feliratúak is tartalmazhatnak irritáló összetevőket. Orvos tanácsára alkalmazhatsz pH-semleges, illatmentes intim lemosót is.

Viselj pamut alsóneműket! – a szintetikus, szoros, tapadó fehérneműk fokozzák az izzadást, a nedvesség pedig kiváló táptalaj a baktériumok szaporodásához.

Menstruáció alatt – a túl gyakori öblögetés vagy az illatosított betétek is irritációt okozhatnak.

Férfi intim higiénia: amiről ritkán esik szó

Férfiak esetében is fontos a rendszeres, de kíméletes tisztítás, különösen a fityma alatti területen. A felhalmozódó szmegma ugyanis gyulladást vagy fertőzést okozhat. Ugyanakkor a túl gyakori mosás, főleg illatosított tusfürdőkkel, szintén árthat.

5 hiba, amit sokan elkövetnek:

Napi többszöri mosakodás agresszív szerekkel;

illatosított betétek, tusfürdők használata;

szoros nadrág, szintetikus alsó egész napra;

nedves törlőkendő túlhasználata;

hüvelyöblítés – ezt egyébként az orvosok többsége kifejezetten nem javasolja.

Mikor fordulj orvoshoz?

Szokatlan szag, váladék, viszketés, égő érzés esetén;

ha hüvelyi diszkomfort érzésed van, amely nem múlik el néhány napon belül;