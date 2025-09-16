Ételek, amelyek védik a női egészséget – Nem csak a joghurt lehet hasznos

A női intim egészség megőrzése sokszor apró, de következetes döntéseken múlik. A megfelelő étrend támogatja a hüvely természetes védelmét, a nyálkahártyák egészségét és a komfortérzetet, miközben segít megelőzni a bakteriális vagy gombás fertőzéseket. Lássuk, mely élelmiszerek játszanak ebben kiemelt szerepet.

Az intim egészséget támogató ételek

Az étrendnek közvetlen hatása van a hüvely mikrobiomjára, avagy a hüvelyflórára és a természetes pH-értékre. Néhány étel különösen jótékony hatású, érdemes őket rendszeresen fogyasztani – ezeket mutatjuk be alábbi galériánkban.

7 fotó

Borítókép: Getty Images