A várandósság és a szülés utáni intim higiénia

A gáttájék tisztán tartása a kismama és a magzat egészsége szempontjából is nagyon fontos. A hüvely bakteriális vagy gombás gyulladásai akár idő előtti fájásokhoz, burokrepedéshez, koraszüléshez, alacsony születési súlyhoz is vezethetnek. A hüvely egészségét az enyhén savas kémhatás biztosítja, amelyben képesek a jótékony baktériumok megtelepedni, és ezáltal a kórokozókat semlegesíteni. A gyulladások kialakításában általában azok a mikroorganizmusok vesznek részt, amelyek egyébként a normál flóra részei, de a kémhatás megváltozása miatt elszaporodnak. Minél kevesebb a tejsavtermelő, védő baktérium, annál nagyobb a fertőzés- és gyulladásveszély.

Várandósként (is) nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az intim higiéniára.

De hogyan biztosítható a hüvelyflóra egészsége a várandósság alatti, illetve utáni, hormonálisan állandóan változó időszakban? Mindenekelőtt kerülni kell az intim területek lúgos kémhatású, hagyományos szappannal történő tisztítását. Helyettük enyhén savas, lehetőleg tejsavat is tartalmazó géleket, mosakodókat vagy habokat célszerű használni. A túl szoros, nem jól szellőző fehérneműk gyengítik a savköpenyt, így kerülendőek.

Fürdés helyett zuhany

A terhesség alatt inkább zuhanyozzunk, ha mégis beülünk a kádba, a fürdővíz ne legyen sem forró, sem hideg, mert az ilyen hőingerek fájást válthatnak ki. A terhesség utolsó hat hetében már nyitva lehet a méhszáj, így a kórokozók könnyebben feljutnak, és fertőzés veszélyének tehetik ki a magzatot, úgyhogy nem ajánlott sem az uszoda, sem a kádfürdő. Az intimzuhany használata, a hüvelyöblítés, az irrigálás a várandósság alatt kerülendő. A túlzásba vitt tisztálkodás árthat, hisz a jótékony baktériumokat kimoshatjuk a hüvelyből, így a kórokozók szabad utat kapnak. Várandósság idején nem javasolt az intim dezodorok használata sem. Az illatosított, nem szellőző tisztasági betétek sem ajánlottak.

A koraszüléstől minden kismama retteg, éppen ezért nem akarjuk ijesztgetéssel tovább növelni félelmeiket. Vannak azonban olyan veszélyek, melyek a szülés korai elindulását okozhatják: ezekkel jobb tisztában lenni. A tájékozottság itt (is) életeket menthet.

Gondos tisztálkodás ellenére is kialakulhat hüvelytáji viszketés, gyulladás, kellemetlen szagú váladékozás; ebben az esetben mindenképpen el kell menni nőgyógyászhoz, a baba érdeke is ezt kívánja. A gyermekágy időszakában a méh regenerálódik, a gátsebek gyógyulnak, úgyhogy a higiénia kiemelten fontos kérdés ekkor is. A hüvelyi folyás akár 6 hétig vagy még tovább is eltarthat. Érdemes naponta többször is lezuhanyozni: a tiszta víz a legjobb módja a gát és az intim területek tisztán tartásának.

A gátseb fájdalmán is sokszor segít a langyos vagy akár a hideg folyó víz a zuhanyból. Az első napokban semmilyen tisztítószer – szappan, tusfürdő – használata nem javasolt, a varratok fertőtleníthetőek. Ahogy gyógyul a seb, lassan vissza lehet térni az intim mosakodókhoz, de a seb területét nem szabad dörzsölni, és a hüvelybe se kerüljön tisztálkodószer.

Szülés utáni óvatosság

A szülést követő hat hétben csak zuhanyzás javasolt. Ennyi idő alatt a gyermekágy elején tapasztalt vizelettartási zavar is el szokott múlni, ha mégsem, akkor jelezni kell a szülész-nőgyógyásznak. Amíg vérzés vagy hüvelyi folyás észlelhető, fontos a (pamut!) betét használata. A betétet minimum háromóránként cserélni kell, hogy csökkentsük a fertőzések kockázatát. Tampon használata a gyermekágy alatt tilos! Minden székletürítés után tisztálkodjunk, mossuk le alaposan a gáttájékot. A vizet óvatosan itassuk le, tartsuk szárazon a területet. A gátsebnek jót tesz a „szellőztetés”: aludjunk hát bugyi nélkül, egy törülközőt magunk alá téve. Nemcsak a hüvelyi szülés után kell figyelni a helyes tisztálkodásra, hanem császármetszés esetén is.