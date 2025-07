A kávé tényleg akadályozza a tápanyagok felszívódását? Mutatjuk, mit mond a tudomány

„A kávé tényleg gátolja a vas felszívódását a szervezetben?” – erre a kérdésre kereste a választ a Rizikometer egy közelmúltbeli Facebook-posztjában. A német ÖkoTest cikke nyomán azt írták, igen elterjedt a feltételezés, hogy mivel a kávéban található csersavak (tanninok) képesek megkötni a vasionokat a gyomorban, ezért a kávéivással legalább fél órát várni kell az étkezések után, különben a vas nem szívódik fel a véráramba, és így nem hasznosul. „De vajon mindez tényleg igaz vagy csak egy városi legenda?” – teszi fel a kérdést bejegyzésében az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó csapat.

A kávéban található tanninok valóban képesek megkötni a vasionokat. Fotó: Getty Images

A kávéivás lenne a vashiány egyik oka?

Egy müncheni belgyógyász-gasztroenterológus szakorvos, Johannes Georg Wechsler professzor úgy véli, hogy a kávé valamilyen mértékben valóban akadályozza a vasfelszívódást a vékonybélben, azonban nem annyira, hogy az komoly egészségi következményekkel járjon.

„Ha például valaki marhasültet eszik, és rögtön utána iszik egy csésze kávét, a vasfelszívódás körülbelül 20 százalékkal csökken. Más azonban a helyzet, ha valakinél igazolt vashiány áll fenn, és ezért vaspótlásra van szüksége. Nekik valóban nem ajánlott a vasat tartalmazó tablettát kávéval bevenni, mert így a szervezet a bevitt vasnak csak körülbelül egyharmadát képes hasznosítani” – szól a magyarázat.

Nem csupán a kávé jelenthet problémát

A vasfelszívódást egyébként nem csupán a kávé csökkentheti, hiszen tanninokat például a fekete és a zöld tea, valamint a vörösbor is tartalmaz. Emellett viszont a tejben és a tejtermékekben megtalálható kalcium, a teljes kiőrlésű gabonákban és a hüvelyesekben lévő fitinsav, valamint a csokoládéban és a spenótban rejlő oxálsav is akadályozhatja a vas hasznosulását a szervezetben – ezek akár 30 százalékkal is csökkenthetik a vas felszívódási arányát.