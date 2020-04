Sokakat aggaszt a koronavírus-járvány, de vannak, akik alapból szorongásos zavarokkal küzdenek, és most kemény harcban állnak mentális egészségük megőrzéséért, illetve a pánikrohamaik ellen. Segítünk! Kattintson a részletekért.

Egy friss tanulmány szerint tízből négyen még sosem érezték ennyire egyedül magukat, mint most. A Phoenixi Egyetemen kutatói 1055 amerikai felnőtt bevonásával készítették el friss tanulmányukat, mely főleg arra kereste a választ, milyen hatással van az emberekre a koronavírus-járvány kitörése. Az eredmények összegzése után a tudósok többek közt azt látták, hogy manapság elképesztően sokan érzik magukat magányosabbnak, mint valaha: a válaszadók 44 százaléka ismerte ezt el. Az alanyok ötöde pedig abban is biztos, hogy amennyiben a karantén és a szociális távolságtartás időtartama elhúzódik, annak a mentális egészségükre is komoly hatása lesz.

Sosem voltunk még ennyire magányosak, mint most, a karantén idején. Fotó: Getty Images

A válaszokból az is kiderült, hogy az emberek többsége számos, az egészséggel kapcsolatos dolog miatt aggódik most. A többség, 71 százalék szerettei egészségéért, 61 százalék a sajátjáért, 41 százalék a fokozottabb szorongástól tart, 31 százalék pedig attól, hogy hamarosan nem tudja majd fizetni a számláit. Tízből hárman attól félnek, nem tudnak majd kellőképpen megünnepelni egy-egy fontos évfordulót vagy eseményt, 27 százalék pedig attól, hogy még tovább tart majd a magány és a depresszió. A jelenlegi bizonytalan helyzetben az emberek 68 százaléka érzi úgy, hogy kicsúszik kezei közül az irányítás, 53 százalék pedig azt kívánja, bárcsak lennének ötletei arra nézve, hogyan vigyázhatna jobban lelki egészségére ebben az időszakban.

Így kezeljük a magányt a karanténban Próbáljuk meg kitalálni, hogyan segíthetünk, vagy szerezhetünk örömet másoknak, hogyan lehetünk mások hasznára, akár csak valamilyen aprósággal, vagy néhány jó szóval. Kutatások bizonyítják, hogy a kedvességtől, jótékonykodástól nő az önbecsülésünk és kevésbé leszünk stresszesek. Így javul az önképünk, ami nagyon fontos ahhoz, hogy a magányérzését megfelelően tudjuk kezelni. Még több hasznos tanácsért kattintson cikkünkre.

Nem mindenkit visel meg

A jó hír viszont, hogy nem mindenki tanácstalan, sőt, vannak, akik mentális egészségük megőrzése vagy javítása érdekében már konkrét lépéseket is tettek. Az alanyok 60 százaléka kapcsolatba lépett egy szerettével, 35 százalékuk többet sportol, mint korábban, 30 százalékuk pedig saját nyugalma érdekében időnként inkább nem olvas híreket. Ugyanennyien jelölték be, hogy már szőnek terveket a járvány utáni időszakra, 29 százalék pedig azt is fontosnak tartja, hogy kedvesen bánjanak másokkal.

Kapcsolatfelvételre bátorítanak

Dean Aslinia, a Phoenixi Egyetem munkatársa mindenkit arra bátorít, hogy hívjunk fel régi barátokat (üzenet vagy e-mail helyett jobb a telefon- vagy videohívás), próbáljunk ki új dolgokat, és tűzzünk ki kisebb célokat, melyek elérésével akár minden napra juthatnak apró sikerélmények. Az ilyen tevékenységek, valamint a szeretteinkkel való interakció is sokat segíthet abban, hogy a nehéz időkben is megőrizzük mentális egészségünket.

Dr. Aslinia azt is kiemeli, hogy nem csupán a karantén vagy a szociális távolságtartás miatt törhet ránk a magány - szerinte elképzelhető, hogy kapcsolataink érzelmileg nem kielégítőek, hiányozhat belőlük az őszinteség és az empátia. "Ha ebből a járványból valami jó is kisülhet, hát az az lehet, hogy remélhetőleg felismerhetjük, mekkora szükségünk van olyan kapcsolatokra, amelyek sokat jelentenek nekünk" - mondta.

