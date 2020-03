Koronavírus: így éljük túl a párunkkal a karantént

A többi között a rendkívüli intézkedések részét képezi, hogy a 100 főnél nagyobb beltéri, 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket betiltják - és bár ez a munkahelyekre egyelőre nem vonatkozik, előfordulhat, hogy hamarosan hetekig otthonról kell dolgoznia a legtöbb embernek, és csak indokolt esetben hagyhatják el a lakásukat. Ez azt jelenti, hogy amennyiben kettesben élünk a párunkkal, huzamosabb ideg napi 24 órában együtt kell lennünk. Elméletben egyszerű helyzetnek tűnik, a gyakorlatban azonban sok buktatója lehet. Amy Morin pszichoterapeuta összefoglalta, mire célszerű ilyenkor figyelni, hogy az összezártság ne menjen a kapcsolat rovására.

Segítsünk egymásnak az érzelmi hullámvasút kezelésében

Maga a koronavírus terjedése is feszült érzelmi helyzetet eredményez, hiszen aggódunk saját, valamint szeretteink egészségéért, és félünk a jövőtől. Az esetleges bezártság pedig még tovább ronthat állapotunkon. Nem csoda, ha ilyenkor hol jobb, hol rosszabb hangulatban vagyunk, és ha ez az érzelmi hullámvasút a kapcsolatot is megviseli. Mert kire zúdítanánk rá gondolatainkat, ha nem a párunkra, aki a nap 24 órájában ott van velünk?

Nem könnyű, de próbáljunk meg segíteni a másiknak abban, hogy képes legyen megbirkózni az érzéseivel. Ha például az aggodalmairól beszél, ne intézzük el annyival, hogy "ugyan, nincs okod félni", inkább mondjuk azt, "tudom, hogy ez egy ijesztő szituáció". Biztosítsuk arról a párunkat, hogy előttünk bármikor megnyílhat, hogy meghallgatjuk, mert ez nagy megkönnyebbülés lesz számára.

Legyünk kedvesek és tisztelettudók

Legyen szó bármilyen stresszes helyzetről, hajlamosak vagyunk csúnyán viselkedni azokkal, akik a legközelebb állnak hozzánk. Normális esetben ilyenkor - még mielőtt nagyon elfajulna a helyzet - elmegyünk otthonról, kicsit kiszellőztetjük a fejünket, programokat csinálunk. Karantén idején azonban erre nincs lehetőség, így jobban kiéleződhetnek az ellentétek.

Tűzzük ki célul, hogy kedvesen, tisztelettudóan bánunk a másikkal, még akkor is, ha legszívesebben megfojtanánk egy pohár vízben. Kérjünk bocsánatot, ha szükséges, és adott szituációban mi is bocsássunk meg a másiknak. Ne felejtsük el, hogy bár az összezártság alatt nem sok olyan dolog van, amit irányíthatunk, az azonban, hogy hogyan bánunk a párunkkal, csak rajtunk múlik.

Gyakoroljunk új stresszkezelési technikákat

Teljesen természetes, ha a karantén alatt tehetetlennek érezzük magunkat azzal kapcsolatban, hogyan kezeljük a bennünk felgyűlő stresszt. Sokaknak például a szomszédolás válik be, míg mások bepattannak az autóba, és zenét hallgatva furikáznak egy kicsit - ezekre azonban nyilván nincs lehetőség, ha szinte minden időnket otthon kell töltenünk. Szerencsére számos olyan módszer létezik, amelyek jó hatással lehetnek a hangulatunkra még egy ilyen nehéz helyzetben is: a meditáció, a jóga, a légzőgyakorlatok, a rajzolás, a zenehallgatás, a könyvolvasás mind-mind segítenek abban, hogy pozitív mederbe tereljük gondolatainkat. Ha nyugodtak vagyunk, rávezethetjük a párunkat is, mit kell tennie annak érdekében, hogy ő se stresszelje túl magát.

Kerüljünk közelebb egymáshoz

A párkapcsolatok elején a szerelmesek nem győznek elég időt együtt tölteni. Még egy apró, szűkös szoba is valódi paradicsomnak tűnik, ha csak az övék, és kizárólag egymással foglalkozhatnak. Amikor tehát a karantén miatti összezártság okán panaszkodunk, gondoljunk bele abba, mennyire örültünk volna ennek akkor, amikor összejöttünk a kedvesünkkel.

Nézzük tehát a dolog jó oldalát: végre van időnk beszélgetni, még jobban megismerni egymást, és van lehetőségünk fejleszteni a kapcsolatunkat. Próbáljunk meg ne a járványról vagy a lehetséges veszélyekről beszélni, inkább más témákat vesézzünk ki. Vitassuk meg például, hogy mik a jövőbeli céljaink, és koncentráljunk azokra a tervekre, amelyek mindkettőnket érintenek.

Utazzunk a "jövőbe"

A legjobb módszer arra, hogy megbirkózzunk egy stresszes szituációval, ha elképzeljük, mit mondanánk a jövőben, mondjuk 1 vagy 5 év múlva a most megélt tapasztalatokról. Ez segít abban, hogy más perspektívából nézzük az eseményeket, hogy könnyebben feldolgozzuk azt, ami éppen zajlik. Gyártsunk történeteket a párunkkal, amelyeket aztán el is játszhatunk, mintha egy ismerősünknek, rokonunknak mesélnénk arról, mit éltünk át a múltban.

