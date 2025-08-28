Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +32°
Nincs front

Izomgyengeség, ízületi fájdalom, ízületi merevség: nem csak a bőrünkön látszik ennek a fehérjének a hiánya

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

A kor előrehaladtával természetes, hogy csökken a kollagén szintje a szervezetünkben. A pótlásáról többféleképpen is gondoskodhatunk, de csak megfelelő odafigyeléssel, hogy megkíméljük magunkat a túl sok kollagén okozta mellékhatásoktól.

A kollagén a szervezetben a leggyakrabban előforduló fehérje: testünk teljes fehérjetartalmának körülbelül 30%-át teszi ki. A kollagén a bőr, az izmok, a csontok, az inak és az ínszalagok, valamint más kötőszövetek elsődleges építőeleme. Ezen kívül a szervekben, az erekben és a bélfalban is megtalálható - írja a Cleveland Clinic.

Az öregedéssel viszont a szervezet kevesebb kollagént termel, ráadásul a már meglévő kollagén minősége romlik, és gyorsabban bomlik is le. A nőknél a menopauza után jelentősen csökken a kollagéntermelés, 60 éves kor felett pedig mindenki számára normális a kollagéntermelés csökkenése.

A kollagénszint csökkenéséről nem csak a bőrünk árulkodik: ízületi merevséggel, izomgyengeséggel és -zsugorodással, gyomor-bélrendszeri panaszokkal, vérkeringési problémákkal is járhat a folyamat.

Egy középkorú nő az arcát nézi egy tükörben.
A ráncok megjelenése a kollagénszint csökkenésére utal. Fotó: Getty Images

Erre figyeljünk, ha kollagént szeretnénk magunkhoz venni

A kollagén számos formában elérhető, így lehetőségünk van pótolni a kor előrehaladtával. Nem szabad azonban túlzásba vinni, illetve ha a szedése mellett döntünk, akkor is érdemes jól utánanézni az adott terméknek.

Ha a szervezet természetes kollagéntermelését szeretnénk támogatni, hatékonyabb megoldást jelenthetnek a belsőleg alkalmazott, például ital, por vagy kapszula formájában szedhető készítmények – különösen, ha azok hidrolizált kollagént, azaz jól felszívódó kollagénpeptideket tartalmaznak. Pontosan ezért nem szabadna elzárkózni az étrend-kiegészítőktől, azok ugyanis legtöbbször ebben az előemésztett formában tartalmazzák ezt a fehérjét.

A kollagént tartalmazó krémek viszont inkább csak hidratálnak, mert ennek a fehérjének túl nagyok a molekulái ahhoz, hogy átjussanak a bőr külső rétegén.

A túl sok kollagén is problémás lehet

Ha a kelleténél több kollagént viszünk be a szervezetünkbe, emésztési problémák léphetnek fel, például hasmenés, puffadás és hasi fájdalom, ritkábban pedig akár hányinger is (különösen éhgyomorra fogyasztva).

Kvíz: ismered a szexuális úton terjedő betegségeket? – Fontos téma, teszteld a tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

Ez is érdekelhet

Ezeket a panaszokat úgy kerülhetjük el, ha figyelünk az alábbiakra:

  • A kollagén fogyasztását egy kisebb dózissal kezdjük, és fokozatosan növeljük az adagot, amennyiben a szervezetünk nem reagál rá érzékenyen!
  • Mindig vegyük figyelembe a termék adagolási útmutatóját!
  • Csak megbízható gyártótól és forgalmazótól vásároljunk!
  • Ha kollagénes étrendkiegészítő rendszeres fogyasztását tervezzük, előtte mindenképpen konzultáljunk háziorvossal vagy dietetikussal!

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

kollagén öregedés

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +32 °C
Minimum: +15 °C

Főként a Dunántúlon és az ország északi felén a változó vastagságú felhőzet zavarhatja, míg a magasabb légrétegekben délnyugat felől érkező nagy mennyiségű szaharai por mindenütt szűrheti a napsütést. Csapadék nem lesz. Nagyobb területen erős, az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is kísérhetik a délies szelet, majd estétől fokozatosan veszít az erejéből a légmozgás. Délután általában 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet. Késő este többnyire 19 és 27 fok közé hűl vissza a levegő. Bár fronthatás nem lesz, az Erin hurrikán nyomán viharos szélre, és egyre magasabb parlagfűkoncentrációra lehet számítani.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra