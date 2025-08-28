Izomgyengeség, ízületi fájdalom, ízületi merevség: nem csak a bőrünkön látszik ennek a fehérjének a hiánya

A kollagén a szervezetben a leggyakrabban előforduló fehérje: testünk teljes fehérjetartalmának körülbelül 30%-át teszi ki. A kollagén a bőr, az izmok, a csontok, az inak és az ínszalagok, valamint más kötőszövetek elsődleges építőeleme. Ezen kívül a szervekben, az erekben és a bélfalban is megtalálható - írja a Cleveland Clinic.

Az öregedéssel viszont a szervezet kevesebb kollagént termel, ráadásul a már meglévő kollagén minősége romlik, és gyorsabban bomlik is le. A nőknél a menopauza után jelentősen csökken a kollagéntermelés, 60 éves kor felett pedig mindenki számára normális a kollagéntermelés csökkenése.

A kollagénszint csökkenéséről nem csak a bőrünk árulkodik: ízületi merevséggel, izomgyengeséggel és -zsugorodással, gyomor-bélrendszeri panaszokkal, vérkeringési problémákkal is járhat a folyamat.

A ráncok megjelenése a kollagénszint csökkenésére utal. Fotó: Getty Images

Erre figyeljünk, ha kollagént szeretnénk magunkhoz venni

A kollagén számos formában elérhető, így lehetőségünk van pótolni a kor előrehaladtával. Nem szabad azonban túlzásba vinni, illetve ha a szedése mellett döntünk, akkor is érdemes jól utánanézni az adott terméknek.

Ha a szervezet természetes kollagéntermelését szeretnénk támogatni, hatékonyabb megoldást jelenthetnek a belsőleg alkalmazott, például ital, por vagy kapszula formájában szedhető készítmények – különösen, ha azok hidrolizált kollagént, azaz jól felszívódó kollagénpeptideket tartalmaznak. Pontosan ezért nem szabadna elzárkózni az étrend-kiegészítőktől, azok ugyanis legtöbbször ebben az előemésztett formában tartalmazzák ezt a fehérjét.

A kollagént tartalmazó krémek viszont inkább csak hidratálnak, mert ennek a fehérjének túl nagyok a molekulái ahhoz, hogy átjussanak a bőr külső rétegén.

A túl sok kollagén is problémás lehet

Ha a kelleténél több kollagént viszünk be a szervezetünkbe, emésztési problémák léphetnek fel, például hasmenés, puffadás és hasi fájdalom, ritkábban pedig akár hányinger is (különösen éhgyomorra fogyasztva).

Ezeket a panaszokat úgy kerülhetjük el, ha figyelünk az alábbiakra: