Mire jó a kollagén? – Mutatjuk, mikor és hogyan érdemes pótolni ezt a fehérjét

A kollagént napjainkban kiemelt figyelem övezi az egészségmegőrzésben. Sokan ugyanis nemcsak az aktív életmód, hanem a fiatalos megjelenés egyik titkát is benne látják.

A kollagén testünk egyik legfontosabb fehérjéje. Szinte mindenhol jelen van: a bőrtől az ízületeken és csontokon át egészen a belső szervekig. Voltaképpen olyan, mint egy erős kötélhálózat, amely a szövetek vázát alkotja: megtartja formájukat, miközben rugalmasan követi mozgásukat.

A kollagén kapszula, por, ital, étel, krém vagy akár injekció formájában is elérhető azok számára, akik külső megjelenésük és általános jóllétük megőrzésére törekednek. De mit lehet reálisan elvárni ettől a fehérjétől? Valóban hozzájárulhat a vonzóbb külsőhöz vagy az energikusabb mindennapokhoz? És vajon milyen tévhitek keringenek körülötte – mit ígérnek a trendek, és mit igazol ténylegesen a tudomány? A BioTechUSA szakértői ezeknek a kérdéseknek járnak a végére lapunkhoz eljuttatott közleményükben.

kollagénpor
A kollagén többféle formában is elérhető étrend-kiegészítőként. Fotó: Getty Images

Mikor van valóban szükségünk kollagénre?

Ha a kollagén természetes módon jelen van a szervezetünkben, akkor mégis mikor, miért és milyen formában érdemes pótolni? Először is tudnunk kell, hogy a kollagén fiatalabb korban még gond nélkül termelődik. Amit tehát lebont a szervezet, azt jellemzően pótolja is. Az életkor előrehaladtával azonban ez a folyamat lelassul, így egyre kevesebb kollagén áll rendelkezésre a szövetek regenerálásához. Ráadásul a stressz, a dohányzás, a nem megfelelő étrend, vagy akár az intenzív sportterhelés tovább növelheti a veszteséget. Ilyenkor érdemes kortól függetlenül kívülről támogatni a kollagénszintézist.

Mítoszok a kollagén körül

Vajon mely kollagéntrendekre érdemes odafigyelni, és melyeket jobb egészséges szkepticizmussal szemlélni? Mely tanácsok állják ki a tudomány próbáját, és melyek hangzatos mítoszok csupán? Itt az idő, hogy elválasszuk a tényeket a túlzásoktól.

Bár jól hangzik egy kozmetikum leírásában, hogy kollagént is tartalmaz, fontos tudni, hogy ennek a fehérjének a molekulái túl nagyok ahhoz, hogy átjussanak a bőr külső rétegén. Ezért ezek a termékek elsősorban inkább hidratálnak, a mélyebb rétegek kollagénszintjét közvetlenül nem befolyásolják. Ha a szervezet természetes kollagéntermelését szeretnénk támogatni, hatékonyabb megoldást jelenthetnek a belsőleg alkalmazott, például ital, por vagy kapszula formájában szedhető készítmények – különösen, ha azok hidrolizált kollagént, azaz jól felszívódó kollagénpeptideket tartalmaznak. Pontosan ezért nem szabadna elzárkózni az étrend-kiegészítőktől, azok ugyanis legtöbbször ebben az előemésztett formában tartalmazzák ezt a fehérjét.

Marketing vagy tudomány?

Sokan mindezen állítások ellenére is elzárkóznak a kollagéntől, mondván, hogy ez is csak egy új öregedésgátló szépségtrend, amelynek csak a marketingosztályok örülnek. Ez azonban nem igaz ebben a formában. Több klinikai vizsgálat is kimutatta, hogy a hidrolizált kollagénpeptidek rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a bőr hidratáltságának és rugalmasságának javításához, sőt, csökkentheti a finom ráncok megjelenését is. Azt azonban érdemes tudnunk, hogy a hatását nem azonnal fejti ki és nem is mindenkinél egyformán: étrendünk, életmódunk és genetikai adottságaink is befolyásolhatják, hogy milyen mértékben és milyen ütemben tapasztaljuk meg a pozitívumokat. Általánosságban viszont elmondható, hogy rendszeres fogyasztás mellett 6-12 hét alatt megjelenhetnek a látható eredmények.

Fogyasztom, tehát működik?

Mivel az egészségtudatosság a konyhában kezdődik – és sokan nem is szeretnének ennél tovább menni –, nem mehetünk el szó nélkül a csontleves mellett, amelyet sokan a természet egyik legjobb kollagénforrásaként tartanak számon. Minél tovább fő, annál több kollagén és más értékes anyag oldódik ki belőle. Fontos azonban tudni, hogy a kollagén – bármilyen formában is kerül be a szervezetbe –, először aminosavakra bomlik le, és csak akkor tud beépülni, ha minden szükséges segédanyag a rendelkezésünkre áll. Ilyen például a megfelelő mennyiségű C-vitamin, cink, valamint a szervezet kiegyensúlyozott, gyulladásmentes állapota.

Ez is érdekelhet

A kollagén tehát testünk fontos építőeleme, de nem mindegy, hogyan és milyen formában pótoljuk. A kulcs tehát a tudatosságban rejlik. Bár sok ígéret jól hangzik, nem mindegyik mögött van valódi hatás. A szépség és egészség terén pedig a jól informált döntések visznek közelebb a célunkhoz, aminek alapja az egészséges, változatos és kiegyensúlyozott étrend.

