Hogyan kezeljük a szőrtüszőgyulladást?

A szőrtüszőgyulladás a testen bárhol kialakulhat, ahol szőrzet található (akár gyengébb, akár erősebb), az arcon, a karokon, a háton, a lábszáron, illetve a nagy hajlatokban és a nemi szervek környékén is. Megjelenéséért felelhet baktérium, kidörzsölődés, nyomás, szennyeződés, elégtelen higiéna illetve a műszálas ruházat viselése is. Nagyon gyakran alakul ki szőrtelenítés, borotválás, gyantázás után, illetve fokozott izzadás, szaunázás vagy jacuzzi használatát követően. A túlsúly illetve a cukorbetegség is hajlamosító tényező lehet.

A szőrtüszőgyulladás típusai

A testünkön található szőrzet az úgynevezett szőrtüszőkből nő ki, amelyekben megtelepedhetnek különféle baktériumok illetve a környezetből származó szennyeződések, ez pedig fertőzést illetve gyulladást okozhat. Ennek hatására irritáció, duzzanat alakul ki a bőrön, amely kipirosodhat és viszkethet is. Hogy pontosan milyen bőrtüneket okoz a szőrtüszőgyulladás, az a típusától függ, illetve gyakran attól is, hogy melyik testtájjon jelenik meg.

Okozhatja staphlyoccous aureus baktérium, ami az egyik leggyakoribb kiváltó, ilyenkor a bőrön apró fehér, vagy piros dudorok jelennek meg, amelyekben genny is lehet. Gyakran néhány nap alatt magától is elmúlik, és általában otthon is kezelhető, de a komolyabb esetek igényelhetnek orvosi beavatkozást.

A pseudomonas aeruginosa baktérium is okozhat szőrtüszőgyulladást, ez a kórokozó gyakran szaporodik el meleg vízben, fürdőkben, jacuzzikban, és szintén piros vagy fehér duzzanatok formájában jelentkezik, néha viszketéssel párosulva. Általában a fürdőzés után egy-két nappal jelenik meg, és néhány nappal később magától is elmúlik.

Többféle bőrtünetet is okozhat a szőrtüszőgyulladás. Fotó: Getty Images

A malassezia egy olyan gombafajta, amely normál esetben is megtalálható a bőrön, de a szőrtüszőkbe jutva pattanáshoz hasonló duzzanatokat okozhat. Gyakran jelenik meg a mellkason és a háton, és fokozott izzadás hatására rosszabbodhat.

A pseudofolliculitis barbae nagyon gyakran jelenik meg borotválkozás után a szakáll, bajusz környékén, mivel a borotvával levágott szőrszálak visszafordulhatnak a bőrbe, és irritációt okozhatnak. A borotválkozás gyakoriságának csökkentése, illetve a borotválás helyetti trimmelés segíthet az elkerülésében.

A sycosis barbae egy komolyan, gyakran hegesedést okozó formája a borotválkozás utáni szőrtüszőgyulladásnak. Ilyenkor az egész szőrtüsző megfertőződik, és nagy, vörös hólyagok (pusztulák) alakulnak ki, melyek kezeléséhez orvosi segítségre lehet szükség.

A gram-negatív folliculitis gyakran jelentkezik akkor, amikor valaki huzamosabb ideig antibiotikumos kezelést kap a pattanásaira, mivel ilyenkor elszaporodhatnak a kezelésnek ellenálló baktériumok a bőrön, amelyek miatt egyébként az akné is rosszabodhat. Ilyen esetekben mindig érdemes bőrgyógyászhoz fordulni.

A furunkulusok akkor alakulnak ki, amikor a szőrtüszőbe mélyen behatol a fertőzés. Általában pirosak, érzékenyek és fájdalmasak, és gyakran heget, hiperpigmentációt hagynak maguk után. Súlyosabb esetekben kezelésükhöz gyógyszer szedésére illetve orvosi kezelésre lehet szükség. Amikor egyszerre több, egybefüggő furunkulus alakul ki, akkor karbunkulusról beszélünk.

Mit tehetünk a megelőzésért?

Ha szeretnénk elkerülni a szőrtüszőgyulladást, akkor nagyon fontos, hogy figyeljünk a higiéniás szokásainkra. Edzés illetve fokozott izzadással járó tevékenység után amilyen hamar csak lehet öltözzünk át, illetve tisztálkodjunk, és műszálas ruházat helyett igyekezzünk jól lélegző anyagból, például pamutból készült öltözéket viselni. Jacuzzi, szauna, meleg vizes medence használata után mindig zuhanyozzunk le.

A különféle testrészek borotválását igyekezzünk limitálni, két borotválás között tartsunk néhány nap szünetet, illetve trimmelőt használjunk pengés borotva helyett. Mindig fertőtlenítsük a borotvát, és csak éles borotvát használjunk. Ha gyantázunk, akkor utána 6-8 órán át ne menjünk napra, ne használjunk túlillatosított, bőrtömítő kozmetikumokat, vigyázzunk rá, hogy ne piszkolódjon be a bőrfelület.

Sokat segíthet a megelőzésben a bőr rendszeres hámlasztása, például gyengéd szalicilsavas, glikolsavas, tejsavas vagy mandulasavas termékekkel, esetleg apró szemcséjű bőrradírral - de utóbbival csak akkor, ha nincs gyulladásban a bőr. A kialakult hólyagocskákat teafaolajas ecsetelővel, esetleg antibakteriális hatású krémmel kezelhetjük házilag. Ami fontos, hogy a begyulladt szőrtüszőket nem szabad nyomkodni, kapargatni, mert súlyosbíthatjuk vele a gyulladást!

A cikket Dr. Vass Ilona bőrgyógyász-kozmetológus lektorálta.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!