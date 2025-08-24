Gyógyturizmus Itáliában: a legjobb olasz termálfürdők – A testet és a lelket is ápolják

Természet és wellness szimbiózisa – Terme di Saturnia

Toszkána dél-nyugati részén, a Maremma régióban található Terme di Saturnia, amelynek forró, 37,5 fokos kénes vizei már több mint 3000 éve folyamatosan törnek a felszínre. A víz gazdag hidrogén-szulfidban, bikarbonátban, kalciumban és magnéziumban, valamint természetes termálplanktonban, amely erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő és bőrregeneráló hatással bír. A fürdőkomplexum hatalmas nyílt medencékkel, spa-kezelésekkel és fenntartható turisztikai modellel – mint a volt golfpályát is magában foglaló park – igazán lenyűgöző élményt nyújt.

Holisztikus orvosi wellness – Palazzo Fiuggi

A Lazio tartományban, Fiuggi történelmi környezetében lévő Palazzo Fiuggi a modern orvosi wellness szinonimája. A 6000 négyzetméteres gyógyfürdő magas szintű diagnosztikai szolgáltatásokat kínál (például vérvizsgálatok, bioklinikai tesztek), továbbá iszapkezeléseket is. A személyre szabott programokat orvosok és szakértők állítják össze. Híres „Hiking for Longevity” programja természetközeli túrákat, mediterrán gasztronómiai élményt és testi-lelki megújulást kínál. A hely különlegessége, hogy a saját forrás vizét használja a kezelésekhez, miközben a palota elegáns Art Nouveau stílusban ragyog.

Történelmi szépség és zöld wellness – Fonteverde

A gyönyörű Val d’Orcia táján, San Casciano dei Bagni közelében fekszik a Fonteverde, amely egy reneszánszkori Medici-portikuszra épült wellnessüdülő. A helyszín már a múlt század eleje óta szolgálja a termálvízre alapozott egészséget. A spa panorámás termálmedencékkel, elegáns kerttel és olyan atmoszférával várja vendégeit, ahol a történelem találkozik a modern kényelemmel.

A Fonteverde wellnessüdülő. Fotó: Getty Images

Különleges termálélmény – Segestan források Szicíliában

Szicília északnyugati részén, Trapani tartományban, Segesta térségében találhatóak a legendás Segestan termálforrások (Polle del Crimiso). A források mitológiai gyökerekkel bírnak, hiszen egy történet szerint a vizet a folyami isten, Crimiso hozta létre, hogy felmelegítse Egesta nimfát. A víz 47 fokos, természetes iszapja reumatikus és ízületi panaszokra, bőrbetegségekre is alkalmazható. A forrás mentén iszapfürdők, aeroszolkezelések érhetők el.

Etalon a termálfürdők között – Abano Terme és Montegrotto

A Velence melletti Euganei-dombokon fekszik Abano Terme és Montegrotto, amelyek különösen gazdagok sós, jódos és brómos termálvizekben. Az akkumulációs hatású vizek és a hozzájuk kapcsolódó fangóterápiák ideálisak reumatológiai, ortopédiai panaszok enyhítésére, valamint rehabilitációra. A balneoterápiás kezelések segítik az ízületek mozgékonyságát, az izomrelaxálást, a vérkeringés javítását, a légzőszervi betegségek kezelését és a krónikus gyulladások csökkentését.