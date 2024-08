Valójában így kellene megmosni a zöldségeket

Világszerte minden évben az emberek egytizedét betegítik meg nem biztonságos élelmiszerek, és az esetek közel felében zöldségek és gyümölcsök vezetnek élelmiszer eredetű megbetegedéshez – írja a The Conversation oldalán Primrose Freestone, a Leicesteri Egyetem klinikai mikrobiológus kutatója. Hozzáteszi, tény, hogy a legtöbb friss termés szabadföldön nő, ahol bármivel érintkezésbe kerülhet. Ennél fogva, akárcsak a hétköznapi por, a mosatlan zöldség és gyümölcs is potenciálisan káros szennyezőanyagok egész armadáját hordozhatja, kezdve baktériumoktól gombákon és vírusokon át egészen növényvédőszer-maradványokig. Sőt, ugyancsak beszennyeződhet a csomagolás, előkészítés és tárolás során. Végeredményben még az üvegházakban hidropóniás (talajmentes) módszerrel termesztett élelmiszerek is szennyezettek lehetnek.

Mindent egybevetve tehát a zöldségek és gyümölcsök fogyasztás előtti megmosása fontos élelmiszer-biztonsági lépés. Hogyan kell azonban ezt helyesen kivitelezni? A szakember ehhez ad néhány hasznos tippet.

Fogyasztás előtt mindig meg kell tisztítani a zöldségeket, gyümölcsöket. Fotó: Getty Images

Az ecet is jó, de a víz a legjobb

Kezdd mindig azzal, hogy előbb a saját kezed mosod meg alaposan szappannal és vízzel. Ilyen módon elejét veheted annak, hogy bőrödről kerüljenek kórokozók az élelmiszerre. Ezután jöhet maga a zöldségmosás, amelyhez a legegyszerűbb és legbiztosabb eszközt a folyó hideg víz jelenti. Csak tartsd a csap alá, közben pedig dörzsölgesd kézzel addig, amíg minden látható szennyeződés el nem tűnik a felületéről. Ha pedig folyó víz helyett inkább vízbe merítenéd a zöldséget vagy gyümölcsöt, akkor fontos, hogy ehhez egy tiszta edényt használj. Semmiképpen se a mosogatót töltsd fel közvetlenül vízzel, mert abban szintén hemzseghetnek a kórokozó mikroorganizmusok.

Freestone óva int attól, hogy valaha is mosogató- vagy tisztítószert használjunk ilyen célra. Egyes termések lyukacsos héjában ugyanis könnyen megtapadhatnak és felszívódhatnak ezek a vegyszerek, ami aztán nemcsak az ízüket és textúrájukat rontja el, de egyszersmind veszélyessé is teszi a fogyasztásukat. Ha mindenképpen ilyen irányban keresel megoldást, akkor a kutató szerint érdemes inkább ecettel vagy szódabikarbónával próbálkozni. Mindkettő alkalmas arra, hogy leredukálja a baktériumok és növényvédőszer-maradványok mennyiségét, de közben nem hordoznak magukban kockázatot az egészségre nézve.

A módszer itt is nagyon egyszerű: keverj el 1:2 arányban ecetet és vizet, majd merítsd el ebben a tisztítani kívánt zöldséget, gyümölcsöt két-három percre, és alkalmanként keverd meg. Ezután pedig öblítsd le alaposan legalább egy percig tiszta folyó vízzel. Az ecet egyetlen hátránya, hogy ha túl hosszú idegi marad benne a termés, vagy nem öblíted le kellőképpen, akkor kihatással lehet az ízre és textúrára. Hasonlóképpen – és hasonló kockázatok mellett – lehet alkalmazni a szódabikarbónát is: a helyes arány egyetlen teáskanálnyi két deciliter vízhez. Az így kapott elegyben 15 percig kell hagyni állni a zöldséget vagy gyümölcsöt, ugyancsak alkalmanként megkeverve. Végül itt is alaposan le kell öblíteni a tiszta élelmiszert.

Mindazonáltal érdemes megemlíteni, hogy a területen lefolytatott kutatások szerint sem az ecetnek, sem a szódabikarbónának nincsenek igazán mérvadó előnyei a folyó vizes átmosáshoz képest. Éppen ezért továbbra is utóbbi kínálja a legjobb, legpraktikusabb módszert a cél eléréséhez.

Nem mindegy, hogy milyen terméssel van dolgunk

A kemény, erőteljes héjú zöldségeket, mint amilyenek például a tökfélék és a gyökérzöldségek, nyugodtan tisztára dörzsölheted zöldségkefével is. A puhább paradicsomot vagy uborkát viszont már érdemes inkább betenni a csap alá 30 másodpercre, közben kézzel óvatosan átdörzsölgetni a felszínét. Trükkös a helyzet a zöld leveles zöldségeknél, mint amilyen a saláta, brokkoli, karfiol, kel és káposzta. Itt az egyes leveleket, virágokat célszerű szétválasztani, és egyesével megmosni folyó víz alatt. Ha pedig nyersen fogyasztod ezeket, ami például a saláta esetében ugye nyilvánvaló, akkor a külső, sérült leveleket jobb inkább kidobni, mert azok nagy valószínűséggel baktériumokkal szennyezettek.

Gyümölcsök esetében szintén a vizes átmosás a legjobb választás, legyen szó akár csonthéjasokról, almáról. A magas víztartalmú bogyós gyümölcsök kapcsán, mint például a cseresznye, szőlő és szamóca, érdemes megemlíteni, hogy azokban a további nedvesség serkenti a romlást okozó mikroorganizmusok szaporodását. Éppen ezért célszerű lehet várni a mosással közvetlenül addig, amíg el szeretnénk fogyasztani ezeket, addig pedig mosatlanul tárolni a hűtőszerkényben. Mielőtt viszont eltennéd, a már eleve romlott, penészes szemeket mindenképpen dobd ki.

A többi zöldség és gyümölcs kapcsán általános szabály, hogy mosás után, tárolás előtt javasolt letörölgetni róluk a vizet száraz papírtörlővel, vagy ha van kéznél, egy salátacentrifugát is használhatsz ilyen célra. A hűtőbe aztán lefedve tedd be. Végezetül Freestone szerint fontos észben tartani, hogy semmilyen otthoni mosási technika nem képes 100 százalékosan eltávolítani, elpusztítani a kórokozókat. Erre csak a megfelelő hőkezelés alkalmas.