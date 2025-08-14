A füge 5 jótékony hatása a szervezetedre – Még a fogyásban is segíthet

Nyár végén már érik a füge, amely bár kissé megosztó gyümölcs, az vitathatatlan, hogy nagyon egészséges. Sokféleképp felhasználható, így aki esetleg nyersen ódzkodik tőle, készíthet belőle süteményt vagy lekvárt, de akár húsételek ízletes kiegészítője is lehet.
100 gramm, nagyjából fél csészényi füge 74 kalóriát és kevesebb mint 1 gramm zsírt tartalmaz. Fehérjetartalma elenyésző, szénhidrát viszont bőven van benne, így a cukorbetegeknek csínján kell bánniuk vele. Lássuk a füge élettani előnyeit a Live Strong összefoglalójából!
A füge pozitív hatásai
- Magas a rosttartalma: fél csésze fügében majdnem 3 gramm rost található, ami nőknél a napi szükséglet nagyjából 12, férfiak esetében pedig 8 százalékát fedezi. A fogyókúrázók is bátran fogyaszthatják, mivel növeli a teltségérzetet, valamint az anyagcserét is támogatja.
- Káliumtartalma révén segíti izmaink működését és támogatja szívünk egészségét.
- Gazdag A- és K-vitaminban, illetve folsavban, így a véralvadásban és a csontok egészségének fenntartásában, a látás megőrzésében is szerepet játszik, de a sejtek anyagcseréjében és a vérképzésben is segítségünkre van.
- Sok vasat, kalciumot és magnéziumot is tartalmaz, emiatt a vérképzéshez, illetve az idegrendszer, a szív- és érrendszer, az izmok, valamint a vese megfelelő működéséhez is hozzájárul. Emellett a csontok és a fogak egészségét is támogatja.
- Egy kutatás szerint ráadásul menopauza után álló nőknél csökkenti a mellrák kialakulásának kockázatát.