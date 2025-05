10 érv a banán mellett – a szerveidet is védi

Mivel a banán egy gyümölcs, azon nyilván nem lepődünk meg, hogy egészséges. Ám hogy mennyire, abban a Cleveland Clinic tájékoztatója segít eligazodni.

Gyakorlatilag minden életkorban jó választás lehet a banán. Fotó: Getty Images

<span>A banán egészségügyi előnyei</span>

Rosttartalma révén javítja az emésztést. Ráadásul egy banán után hosszabb ideig érzed jóllakottnak magad, így a fogyást is támogatja. Kálium- és magnéziumtartalma miatt segíthet a vérnyomás szabályozásában, de a csontjainkat is védi. C-vitamin és antioxidáns tartalmának köszönhetően fokozza a szervezet védekezőképességét. Jó választás, ha tápláló élelemre van szükség például extrém súlyvesztés vagy magas láz esetén. Hasmenéskor a szervezet könnyen dehidratálódik, az így elveszített káliumot pedig segíthet pótolni. Összetevői probiotikumként a jótékony baktériumokat szaporítják, a káros baktériumoktól pedig megvédenek. Triptofán nevű összetevőjének köszönhetően nyugtató, kedélyjavító hatása van. Energiával tölt fel. Segít ellensúlyozni a vizeletürítéssel járó kalciumveszteséget, ami akkor fordul elő, ha megnő a vizelet kálium-ion szintje. Stimulálja a sejtburjánzást, ezáltal megvastagítja a gyomor nyálkahártyáját és megvéd a gyomorsavtól, gyomorfekélytől.

A héját se dobd ki!

Bár nálunk a kukában landol, Indiában és a Karib-tenger térségében a banánhéj a helyi konyha szerves részét is képezi. Az abban található rostok ugyanis gondoskodnak a megfelelő bélmozgásról, csökkentik a koleszterinszintet, és védenek az esetlegesen fellépő szívproblémák ellen. Nem mellékesen magnézium-, kálium-, C-, B6-, valamint B12-vitamin-tartalma is jelentős.

Könnyebben emészthető, ha feldolgozva – sütve vagy főzve –fogyasztjuk. Jó tudni azonban, hogy a banán héját növényvédő és érlelő szerekkel kezelik, így fogyasztás előtt alaposan meg kell tisztítani!

Nem mindenkinek tesz jót