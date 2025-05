Nyakunkon a dinnyeszezon – pollenallergia esetén komoly tüneteket okozhat a legnagyobb gyümölcs

Előfordulhat, hogy az allergiás panaszok olyankor is erősödnek, amikor a levegőben lévő pollenkoncentráció ezt nem indokolja. Ezt az úgynevezett keresztallergia okozza, aminek hátterében az anyagok kémiai szerkezetének hasonlósága áll. Bizonyos anyagok tehát, amelyek hasonlítanak az allergénekre, maguk is allergiás reakciókat váltanak ki, vagy felerősítik az allergiás tüneteket – írja az etelallergia.hu. A hasonlóság fennállhat pollen és étel, illetve étel és étel között is.

Ha ismert allergiával küzdesz, nem árt tisztában lenni azzal, mely ételek okozhatnak keresztallergiát. Fotó: Getty Images

A keresztallergia tünetei

A pollen-étel keresztallergia tünetei a problémás étel fogyasztása után jelentkeznek, ám ilyenkor nem a légúti allergia tünetei erősödnek fel, hanem

csalánkiütés, a szájüreg környékén kellemetlen viszketés, ajak- és nyelvduzzanat; égő, irritáló érzés az ajkak, a száj, a szájpadlás, a fül, a szem, az orr vagy az arcbőr területén; szédülés; fulladás, köhögés, nehézlégzés; illetve hasi görcsök, hányinger, hányás, sőt hasmenés is felléphet.

A parlagfű-allergiások között előfordulhat, hogy görögdinnye fogyasztása után szájüregi viszketés, ajak-, nyelv- vagy garatvizenyő, néha hasi görcsök lépnek fel. Aki azonban tüsszög a görögdinnyétől, az magára a gyümölcsre allergiás, ez esetben tehát nem keresztreakcióról van szó.

A leggyakoribb keresztallergiák

Parlagfű: görögdinnye, sárgadinnye, paradicsom, uborka Fekete üröm: kömény, csilibors, paprika, paradicsom, sárgarépa, petrezselyem, burgonya, koriander, kapor, articsóka, kamilla, tátika, napraforgó, krizantém, kivi, ánizs, árnika, dinnye, uborka, mangó, szerecsendió, bors, mustármag, borsmenta, bazsalikom, majoránna, oregánó, zeller Nyírfa: mogyoró, dió, mandula, alma, cseresznye, sárgabarack, körte, szilva, meggy, őszibarack, burgonya, kivi, avokádó Fűfélék: paradicsom, rozs, búza, szója, földimogyoró, bab, borsó, tamarind gyümölcs, szentjánoskenyér Földimogyoró: dió Diófélék: búza, rozs, mák, mogyoró, szezámmag Latex: gesztenye, banán, spenót, avokádó, citrusfélék, kivi Háziporatka: rákfélék, ízeltlábúak Éger: mandula, zeller, körte, alma Tehéntejfehérje: marhahús Tojásfehérje: szárnyasok húsa, tolla

Így szüntesd meg a keresztallergiát

Az allergén-immunterápia jó lehetőség azok számára, akiknél a tüneti kezelés nem elegendő, netán idegenkednek a gyógyszerszedéstől. Ez a módszer három-öt éven át tartó kezeléssel tíz-tizenkét évre szünteti meg az allergiás tüneteket, hatása pedig már a kezelés első évében látványos, sőt segítségével a keresztallergia kapcsán jelentkező szájüregi tüneteket is enyhíteni lehet.