Kinek nem ajánlott a kurkuma? 11 eset, amikor jobb, ha nem fogyasztod kúraszerűen

A kurkuma Ázsiából származó fűszer, a gyömbér rokona. Mint azt korábban megírtuk, a gasztronómia mellett a népi gyógyászat is felhasználja: kurkumin nevű polifenoljának ugyanis antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatást tulajdonítanak. Mary-Eve Brown táplálkozási szakértő arról ír a Johns Hopkins Egyetem egészségügyi kara oldalán, hogy különböző kutatások szerint a kurkuma előnyösen hathat porckopásos panaszok esetén. Ugyancsak javulást hozhat továbbá például a metabolikus szindróma, ízületi gyulladás, magas koleszterinszint, szorongás vagy izomláz okozta panaszokra. Ezzel együtt a szakértő szerint érdemes inkább fűszerként felhasználni a kurkumát, nem pedig kúraszerűen szedni táplálékkiegészítő formájában. Ez utóbbinak ugyanis lehetnek kockázatai.

A kurkumát jobb lehet fűszerként hasznosítani, mint táplálékkiegészítő formájában szedni. Fotó: Getty Images

Mikor nem ajánlott a kurkuma?

A kevesebb néha több – tartja a mondás, amely a kurkuma esetében is megállja a helyét. Nem szabad elfelejteni, hogy több aktív alkaloidot is tartalmaz, és nagy mennyigében szedve könnyen kontraproduktívvá válhat – fokozhatja például a vesekövesség kockázatát. Az alábbiakban a Medicinenet összeállítása alapján mutatjuk be, milyen esetekben kell különösen óvatosan bánni a kurkumával. Fontos persze hangsúlyozni, hogy az még egyáltalán nem veszélyes, ha alkalmanként megfűszerezzük vele ételeinket a konyhában. A kúraszerű alkalmazás viszont bizonyos egészségügyi problémák fennállása esetén ellenjavallt.

Epehólyag-problémák: a kurkuma serkentőleg hat az epekiválasztásra, így már eleve meglévő epehólyag-problémák esetén tovább súlyosbíthatja a panaszokat. Éppen ezért epehólyag- vagy epevezeték-elzáródás esetén mindenképpen kerülni kell a kurkumás táplálékkiegészítők alkalmazását.

Vérzékenység: összetevői révén a véralvadást is lassítja a kurkuma, ami vérzékenységgel küzdő betegeknél kifejezetten hátrányos. Különösen óvatosan kell bánni vele vérhígítók szedése mellett.

Cukorbetegség: a kurkumin csökkentőleg hathat a vércukorszintre. Gyógyszeres vagy inzulinkezelés alatt álló cukorbetegeknél ezt is számításba kell venni, illetve a kurkuma kúraszerű alkalmazása előtt feltétlenül konzultálni kell a kezelőorvossal.

Reflux: ismert, hogy a kurkuma gyakran súlyosbítja a refluxbetegek panaszait. Érintettként mindenképpen figyelni kell tehát arra, hogy a szervezet hogyan reagál a kúrára.

Meddőség: a kurkuma ronthatja a férfiak termékenységét részint a tesztoszteronszint csökkentése, részint a hímivarsejtek mozgékonysága csökkentése révén. Gyermeket tervező férfiak számára tehát javasolt, hogy legyenek nagyon mértékletesek vele.

Vashiány: nagy mennyiségben szedve a kurkuma a vasfelszívódást is gyengítheti a szervezetben. Vashiány esetén tehát további állapotromláshoz vezethet.

Májbetegségek: egyes kutatási eredmények arra utalnak, hogy a kurkuma hosszú távon károsíthatja a májat, különösen, ha egyéb okból már eleve nem működik megfelelően a szerv. Májbetegek számára tehát szintén nem javasolt a kurkuma rendszeres használata.

Műtétek: ahogy ugye említettük, a kurkuma vérhígító hatással bír. Tervezett műtétek előtt ezért legalább két héttel már tartózkodni tőle, hogy ne fokozza a műtéti komplikációk veszélyét.

Hormonérzékeny megbetegedések: a kurkumin hasonló hatást fejt ki a szervezetben, mint az ösztrogén hormon. Meglehetősen vegyes a tudományos bizonyítékok köre azt illetően, hogy ennek nyomán kockázati tényezőként kell-e számításba venni olyan hormonérzékeny megbetegedések esetén, mint például a mellrák, méhtestrák, petefészekrák, endometriózis vagy a mióma. Ezzel együtt jobb az elővigyázatosság, amíg az orvostudomány nem tudja megalapozottan kijelenteni a kurkuma alkalmazásának biztonságosságát.

Terhesség: a kurkuma a méhet is stimulálja, olyannyira, hogy várandós nőknél is menstruációt idézhet elő. Kismamáknak tehát javasolt, hogy tartózkodjanak a kurkumás táplálékkiegészítőktől.

Szívritmuszavarok: egy 2009-ben közzétett esettanulmány egy olyan férfi betegről adott hírt, aki egy hónapon keresztül szedett nagy mennyiségben (napi 1500 milligramm felett) kurkumatartalmú tablettákat. Végül súlyos szívritmuszavar alakult ki nála.