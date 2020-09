Koronavírus: ez az ásványi anyag segíthet

Mint arról korábbi cikkünkben bővebben is írtunk, acinkegy rendkívül fontos ásványi anyag: szerepet játszik a többi között a sejtosztódásban, a sejtnövekedésben és a programozott sejthalál szabályozásában, az idegrendszer megfelelő működésében, illetve az immunológiai folyamatokban is. Ha szervezetünkben nem megfelelő a cink szintje, az rövid időn belül azimmunrendszergyengüléséhez, a fertőzésekre való hajlam növekedéséhez vezet. Nem meglepő tehát, hogy spanyol kutatók arra a megállapításra jutottak: ez a fontos ásványi anyag arra is hatással lehet, hogyan birkózunk meg a koronavírus-fertőzéssel.

Egy friss tanulmány szerint a cink segíthet a kórházba került koronavírusos betegeken. Fotó: Getty Images

Alacsonyabb volt a cinkszintje az elhunytaknak

A barcelonai Hospital Del Mar munkatársa, Dr. Roberto Guerri-Fernandez által vezetett csoport eredményei szerint azok a kórházba került COVID-fertőzöttek, akiknek a vérében alacsony volt a cink szintje, sokkal rosszabb állapotba kerültek a betegség következtében, mint azok, akiknél az említett ásványi anyagból egészséges mennyiség állt rendelkezésre. "Ha a kórházba való felvételekor a páciens cinkszintje alacsony volt, afertőzésmiatt fellépő gyulladás súlyosabb képet mutatott, és a beteg is nehezebben viselte a COVID-19-et" - idézi a szakembereket a WebMD.

Guerri-Fernandez és csapata 249 olyan COVID-beteg esetét vizsgálta meg a kutatás során, akik idén március és április között kerültek kórházba. A páciensek átlagéletkora 63 év volt, 8 százalékuk (összesen 21 beteg) halt meg végül koronavírus-fertőzésben. A kórházba érkezéskor a laborvizsgálatok részeként mindegyikük cinkszintjét ellenőrizték, az eredmény átlagosan 61 mcg/dl volt. A szakemberek az adatok elemzése során vették észre, hogy az elhunytak cinkszintje sokkal alacsonyabb volt - átlagosan 43 mcg/dl -, mint azoké, akik végül túlélték a koronavírus-fertőzést (63 mcg/dl).

7 százalékkal csökkentette az elhalálozás kockázatát

Koronavírus: tényleg hatékony lehet a D-vitamin - olvassa el a részleteket ide kattintva.

A tanulmány eredményeivel kapcsolatban Dr. Len Horovitz, a New York-i Lenox Hill Hospital tüdőgyógyásza leszögezte, az már régóta ismert, hogy a cink támogatja az immunrendszer működését. Mint elmondta, az ásványi anyagnak valószínűleg gyulladáscsökkentő hatása van, ami védheti a fertőzötteket a COVID-19 súlyosabb következményeitől.

A kutatók azon tényezők együttes vizsgálata után, mint az életkor, a nem, a betegség súlyossága és a kapott kezelések, végkövetkeztetésként megállapították, hogy a cinkszint bármilyen növekedése 7 százalékkal csökkentette annak esélyét, hogy az érintett belehal a koronavírus-fertőzésbe. Az ok-okozati összefüggést ugyanakkor egyelőre nem tudták bizonyítani, sőt, arra is felhívták a figyelmet, hogy az általuk analizált csoport viszonylag kis létszámú volt - éppen ezért további vizsgálatok elvégzésére van szükség a jövőben.

A tanulmány eredményeit a European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID) koronavírus-fertőzésről szóló online konferenciájának részeként mutatták be. Szaklapban egyelőre még nem jelent meg a kutatás, megállapításait addig előzetesnek kell tekinteni.

Hazaküldtek egy koronavírusos diákot, édesanyja került életveszélybe - társportálunk, az nlc.hu oldalán megtudhatja a történet részleteit.