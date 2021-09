Reflux: a mai kor betegsége

Civilizációs ártalmak A refluxos megbetegedések száma szerte a világon emelkedik, és a felnőtt lakosság kb. 40 százalékánál jelentkezhetnek a kórkép gyanúját felvető tünetek. A gyomorsav rendellenes visszaáramlása okozta betegség a nőknél és a férfiaknál is azonos arányban fordul elő, szövődményei azonban inkább az erősebbik nemet sújtják, és az előfordulási gyakoriság a 40. életév felett növekszik.

A statisztikák tanúsága szerint a reflux a gazdaságilag és társadalmilag is fejlettebb országok civilizációs betegsége, és, hogy előfordulása ilyen riasztó méreteket ölt. A divatos káros szenvedélyek is növelik a reflux rizikóját: a dohányzás, a kávé- és az alkoholfogyasztás is kockázati tényezőnek számítanak, ahogy a szinte minden betegség kialakulásában ludas stressz is. Mindeközben nem elhanyagolható az a civilizációs tendencia sem, hogy még kiadós mozgással sem ellensúlyozzuk a fenti ártalmakat és az ülőmunkával járó káros következményeket,