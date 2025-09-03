Életmódbeli és diétás tippek a reflux enyhítésére – a jógázás és a csokitilalom is segíthet

Ahogy már betegségismertetőnkben is olvashattad, a refluxbetegség a tápcsatorna felső szakaszának összetett működési zavara. A nem rendesen záródó gyomorszáj miatt a savas gyomortartalom (refluxátum) vissza tud áramlani a nyelőcsőbe, ahol kellemetlen égő érzést, irritációt és nyálkahártya-gyulladást okoz.

A reflux legjellemzőbb tünetei

A legnyilvánvalóbb tünet a gyakori gyomorégés és a szegycsont mögött jelentkező égő fájdalom. Emellett viszont az alábbiak is jelentkezhetnek:

fájdalmas, nehezített nyelés,

fogromlás (megfelelő szájhigiénia mellett is),

fokozott nyálelválasztás,

kellemetlen szájszag,

köhögés

maró érzés a nyelőcsőben,

nyelőcsőszűkület,

rekedtség,

rossz szájíz,

savas felböfögés,

torokfájás (nyilvánvaló ok nélkül).

A helyes stresszkezelési módszerek – például a jóga vagy a meditáció – rendszeres gyakorlása is sokat segíthet. Fotó: Getty Images

Életmódbeli és diétás tippek a reflux enyhítésére

A reflux enyhítése érdekében érdemes a bal oldaladon feküdnöd alvásnál, a gyomor anatómiai felépítése miatt ugyanis így jóval kisebb a savvisszaáramlás kockázata. Ha inkább háton fekve szeretsz aludni, akkor pedig ajánlott az ágy fejvégét megemelni 15-20 centivel.

Sokat számíthat a panaszok elkerülése szempontjából a dohányzásról való leszokás, valamint az egészséges testsúly elérése és megtartása is. Segíthet továbbá a helyes stresszkezelési módszerek – például a jóga vagy a meditáció – rendszeres gyakorlása is.

Ezeken kívül néhány, étkezéssel összefüggő tanácsot is javasolt megfogadni. A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

A reflux időnként teljesen egészséges embereknél is előfordulhat, gyakori ismétlődés esetén azonban már kóros állapotról beszélhetünk. Vajon tüneteid, tapasztalataid, állapotod és szokásaid alapján mekkora a kockázata annak, hogy te is érintett vagy? Teszteld le!

