Életmódbeli és diétás tippek a reflux enyhítésére – a jógázás és a csokitilalom is segíthet

Ahogy már betegségismertetőnkben is olvashattad, a refluxbetegség a tápcsatorna felső szakaszának összetett működési zavara. A nem rendesen záródó gyomorszáj miatt a savas gyomortartalom (refluxátum) vissza tud áramlani a nyelőcsőbe, ahol kellemetlen égő érzést, irritációt és nyálkahártya-gyulladást okoz.
A reflux legjellemzőbb tünetei
A legnyilvánvalóbb tünet a gyakori gyomorégés és a szegycsont mögött jelentkező égő fájdalom. Emellett viszont az alábbiak is jelentkezhetnek:
- fájdalmas, nehezített nyelés,
- fogromlás (megfelelő szájhigiénia mellett is),
- fokozott nyálelválasztás,
- kellemetlen szájszag,
- köhögés (nyilvánvaló ok nélkül),
- maró érzés a nyelőcsőben,
- nyelőcsőszűkület,
- rekedtség,
- rossz szájíz,
- savas felböfögés,
- torokfájás (nyilvánvaló ok nélkül).
Életmódbeli és diétás tippek a reflux enyhítésére
A reflux enyhítése érdekében érdemes a bal oldaladon feküdnöd alvásnál, a gyomor anatómiai felépítése miatt ugyanis így jóval kisebb a savvisszaáramlás kockázata. Ha inkább háton fekve szeretsz aludni, akkor pedig ajánlott az ágy fejvégét megemelni 15-20 centivel.
Sokat számíthat a panaszok elkerülése szempontjából a dohányzásról való leszokás, valamint az egészséges testsúly elérése és megtartása is. Segíthet továbbá a helyes stresszkezelési módszerek – például a jóga vagy a meditáció – rendszeres gyakorlása is.
A reflux időnként teljesen egészséges embereknél is előfordulhat, gyakori ismétlődés esetén azonban már kóros állapotról beszélhetünk.