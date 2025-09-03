Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+16° +27°
Hidegfront

Életmódbeli és diétás tippek a reflux enyhítésére – a jógázás és a csokitilalom is segíthet

P.K.
Szerző P.K.

Állandó gyomorégéssel, rossz szájízzel, savas felböfögéssel és nyilvánvaló ok nélküli köhögéssel küzdesz? Akkor elképzelhető, hogy refluxos vagy. Mutatjuk, hogyan enyhítheted a panaszaidat.

Ahogy már betegségismertetőnkben is olvashattad, a refluxbetegség a tápcsatorna felső szakaszának összetett működési zavara. A nem rendesen záródó gyomorszáj miatt a savas gyomortartalom (refluxátum) vissza tud áramlani a nyelőcsőbe, ahol kellemetlen égő érzést, irritációt és nyálkahártya-gyulladást okoz.

A reflux legjellemzőbb tünetei

A legnyilvánvalóbb tünet a gyakori gyomorégés és a szegycsont mögött jelentkező égő fájdalom. Emellett viszont az alábbiak is jelentkezhetnek:

  • fájdalmas, nehezített nyelés,
  • fogromlás (megfelelő szájhigiénia mellett is),
  • fokozott nyálelválasztás,
  • kellemetlen szájszag,
  • köhögés (nyilvánvaló ok nélkül),
  • maró érzés a nyelőcsőben,
  • nyelőcsőszűkület,
  • rekedtség,
  • rossz szájíz,
  • savas felböfögés,
  • torokfájás (nyilvánvaló ok nélkül).
nő macskával az ölében jógázik otthon
A helyes stresszkezelési módszerek – például a jóga vagy a meditáció – rendszeres gyakorlása is sokat segíthet. Fotó: Getty Images

Életmódbeli és diétás tippek a reflux enyhítésére

A reflux enyhítése érdekében érdemes a bal oldaladon feküdnöd alvásnál, a gyomor anatómiai felépítése miatt ugyanis így jóval kisebb a savvisszaáramlás kockázata. Ha inkább háton fekve szeretsz aludni, akkor pedig ajánlott az ágy fejvégét megemelni 15-20 centivel.

Sokat számíthat a panaszok elkerülése szempontjából a dohányzásról való leszokás, valamint az egészséges testsúly elérése és megtartása is. Segíthet továbbá a helyes stresszkezelési módszerek – például a jóga vagy a meditáció – rendszeres gyakorlása is.

Ezeken kívül néhány, étkezéssel összefüggő tanácsot is javasolt megfogadni. A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

fűszeres ételek
nő a szája elé teszi a kezét étkezés közben
férfi a hasát fogja étkezés után
nő banánt eszik és vizet iszik edzés után
nő a borospohár fölé tett kezével visszautasítja a bort
5 fotó

A reflux időnként teljesen egészséges embereknél is előfordulhat, gyakori ismétlődés esetén azonban már kóros állapotról beszélhetünk. Vajon tüneteid, tapasztalataid, állapotod és szokásaid alapján mekkora a kockázata annak, hogy te is érintett vagy? Teszteld le!

Ez is érdekelhet

Forrásunk volt: 1, 2, 3, 4.

Kvíz: tudod, mit jelentenek az orvosi rövidítések? – 10 rejtélyes betűszó TSH-tól az IBS-ig

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

refluxbetegség táplálkozás reflux esetén reflux reflux étrend gyomorégés kezelése reflux kezelése gyomorégés megelőzése

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +27 °C
Minimum: +16 °C

Fokozatosan szakadozik, gomolyosodik az összefüggő felhőzet, és a gomoly- illetve fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Eső, záporeső, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel az északkeleti, keleti országrészben fordulhat elő. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Napközben egy hidegfront éri el térségünket, ami sokaknál okozhat kellemetlen tüneteket.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra