Gyógynövények, amikkel fogyhatunk

Keserűdinnye

A túlsúly jelentősen növeli a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Kutatások szerint a keserűdinnye fogyasztása segít gyorsabban leadni a kilókat, mivel serkenti a zsírégetést, illetve gátolja a zsír lerakódását. Szakértők szerint különösen zsírszegény diétával párosítva hatásos ez a növény.

Kávé

A koffein serkenti az anyagcserét, így a testünk több kalóriát éget el. Az anyagcsere gyorsulása hatékonyabb zsírégetést eredményez. Ha valaki a diétás étkezés és a rendszeres mozgás mellett koffeint is fogyaszt, valamivel több súlyt adhat le, mint koffein nélkül. Ugyanakkor nem árt tudni, hogy a kávé azoknál hatékony igazán, akik nagyobb súlyfelesleggel rendelkeznek - azoknál, akik csak néhány kilótól akarnak megszabadulni, nem biztos, hogy beválik. Az adagolással is óvatosnak kell lenni, mert a túl sok kávé álmatlanságot, idegességet, remegést okozhat.

Fogyasszunk megfelelő mennyiségű rostot, igyunk elég folyadékot, és ne feledkezzünk meg a testmozgásról sem! Korábbi cikkünkből megtudhatja az ideális fogyás legfontosabb alapszabályait.

Csikófark

Serkenti az anyagcserét, ráadásul kis mértékben még az étvágyat is csökkenti, ezért - különösen koffeinnel kombinálva - hasznos lehet a fogyókúrázók számára. Ugyanakkor a csikófarkat is inkább azok vessék be, akiknek több tíz kilótól kell megszabadulniuk, mert csak komoly túlsúly esetén hatásos. A kutatások szerint a néhány kilós súlytöbblet csökkentését nem befolyásolja kimutathatóan.

Bokrosgomba

Segíti a fogyást és megakadályozza, hogy újra visszahízzuk azt, amit leadtunk.

Porcsin

Egy izraeli kutatás szerint amellett, hogy segít a fogyásban, vérnyomáscsökkentő hatással is bír, éppen ezért különösen azoknak érdemes bevetni, akinek a túlsúlya már az egészségi állapotukat is negatívan befolyásolja.

Tea

A teákban is található koffein, ezért anyagcsere-gyorsító hatással bírnak. Kutatások is igazolják, hogy azok is élvezhetik a koffein jótékony hatásait, akik nem szeretik a kávét. A teákban, különösen a zöld teában található antioxidánsok főleg a hasi zsírpárnák csökkentésében hatékonyak, és segítenek a szervezetnek felvenni a harcot a káros szabad gyökökkel is.

Forrás: rodalewellness.com