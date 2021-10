5+1 egészségügyi probléma, amelynél segíthet a gyömbér

A nyugtató hatású illóolajat tartalmazó gyömbér főzetét korábban főként teaként vagy fürdővízhez keverve alkalmazták. A gyógynövény ereje a benne lévő nagy mennyiségű A-, C-, E- és B-vitaminban, valamint az olyan ásványi anyagokban rejlik, mint például a magnézium, kalcium, vas, foszfor, nátrium, kálium, szilícium, cink, mangán, béta-karotin, illetve a vörösvérsejtek és a kollagén képződését segítő réz. Komplex hatóanyag-tartalmának köszönhetően akár önmagában is képes felpörgetni azimmunrendszerműködését, de egyéb gyógynövényekkel vagy méhpempővel kombinálva még erőteljesebben érvényesül a jótékony hatása.

1. Légúti betegségek, szezonális vírusok

A gyömbér természetes gyógyszerként alkalmazható bakteriális vagy vírusos eredetű légúti megbetegedésekre. Természetes fájdalomcsillapító hatásánál fogva enyhíti a torokfájást, csípős ereje pedig megtisztítja a tüdőben felgyülemlő váladékot. Ha a felépülést támogató ginsenggel, valamint az indonézok egyik népszerű gyógynövényével, sembunglevél-kivonattal kombináljuk, még hatékonyabban képes csillapítani a köhögést, valamint az asztma, az orrdugulás és hörghurut tüneteit.

A gyömbért már az ókorban is alkalmazták fűszer- és gyógynövényként. Fotó: Getty Images

2. Emésztési problémák

A gyömbér emésztőrendszerre kifejtett jótékony hatását számos tanulmány igazolta. Csökkenti a különböző eredetű hányingert és puffadást, serkenti az emésztést, oldja a bélgörcsöket és még a gyomorégést is képes megszüntetni. A gyömbérben található vegyületek nemcsak segítenek lekötni a gyomorsavat, hanem regenerálják a bélflórát is. Emésztési problémákra alkalmazva jól kombinálható szerecsendióval, amely a belek és a máj tisztulásában segíthet, valamint bevethető émelygés ellen is.

3. Anyagcsere-betegségek

A gyömbér hatékonyan képes csökkenti a koleszterin- és a vércukorszintet, valamint javítja a szervezet inzulinfelhasználását. Magas magnézium-, cink- és káliumtartalmának köszönhetően támogatja apajzsmirigyegészséges működését, védi az idegeket, rendszeres fogyasztásával pedig nagyobb eséllyel megelőzhetőek a cukorbetegséggel kapcsolatos egészségügyi komplikációk is. Cukorbetegség vagyinzulinrezisztenciaesetén a gyömbért érdemes a hasnyálmirigyben található - az inzulin termelésért felelős - Langerhans-szigetek felépülésére pozitív hatású, cukormentes méhpempővel együtt fogyasztani.

4. Mozgásszervi problémák

Gyulladás- és fájdalomcsökkentő hatásánál fogva a gyömbér segíthet különböző mozgásszervi bántalmak során: csont-, idegrendszeri, és izomfájdalmakra, valamint - akár sembunglevéllel együtt - reumás panaszokra is. Kopásos eredetű ízületi fájdalmakra alkalmazva akár még a nem szteroid tartalmú gyulladáscsökkentőkkel is felveheti a versenyt.

5. Menstruációs fájdalmak

A gyömbér - akárcsak a szerecsendió - ellazítja a simaizmokat, enyhíti a görcsöket okozó méhösszehúzódásokat, valamint csökkenti az émelygést, és energiával tölti fel a szervezetet. Ráadásul nemcsak a fájdalmasmenzeszalatt, hanem már előtte is bevethető a PMS testi és lelki tüneteinek csökkentésére.

+1 Enyhíti a migrént

A gyömbér hatóanyagai képesek megelőzni vagy csökkenteni a már kialakult migrénes fájdalmakat, megnyugtatni az idegrendszert, valamint enyhíteni az olyan kísérő tünetek intenzitását, mint például a hányinger és a szédülés. Migrénre alkalmazva a gyömbér hatékonyan kombinálható például borsmentával is, amely a fájdalomcsillapító hatása mellett mérsékli a stresszel összefüggő panaszokat, oldja a feszes izmokat és élénkíti a vérkeringést.