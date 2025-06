Tehéntej vagy növényi ital? Mutatjuk, melyikben van több fehérje

A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk, ugyanakkor az ország középső harmadában délelőtt felhős lesz az ég, amely délután fokozatosan szakadozik, csökken, a csapadék is megszűnik. Ezen kívül még a Dél-Alföldön is előfordulhat néhány zápor. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon kísérik erős lökések. Délutánra általában 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő, de a felhősebb részeken ennél hűvösebb lesz. Mivel ma a viharok miatt kisebb pollenszemcsék keringenek a levegőben, azok a tüdő mélyebb részeibe is eljutva hevesebb reakciót válthatnak ki az allergiások, asztmások szervezetben.