Elnyűtt fogkefét használsz? Akár a fogaidat is elveszítheted

Fogaink megőrzésében óriási szerep hárul a fogkefére, sokan mégsem fordítanak rá kellő figyelmet, nem ellenőrzik, nem cserélik elég gyakran. Pedig lehet egy fogkefe akármilyen jó minőségű, idővel elhasználódik, a sörtéi tönkremennek, lelapulnak, így pedig már nem képesek hatékonyan tisztítani. A makacs ételmaradék, lepedék és a kórokozók ilyenkor számos kellemetlen tünetet okozhatnak, sőt idővel akár még a fogak is kieshetnek.

Ha már szétállnak a sörték, inkább cseréld le a fogkeféd! Fotó: Getty Images

Mikor cseréljek fogkefét?

A Cleveland Clinic szakembereinek javaslata szerint legfeljebb három havonta, de ha a sörték elhajlanak, lelapulnak, akkor hamarabb. Így ugyanis nem képesek hatékonyan eltávolítani a lepedéket. Három hónap után ráadásul már annyi kórokozó halmozódhat fel rajta, hogy a fogmosás nem tisztít, hanem akár árthat is a száj egészségének. Erre a fogkefe kellemetlen szaga is figyelmeztethet, azt ugyanis a felszaporodó baktériumok okozzák. Mivel tehát a kórokozók megmaradnak a sörtéken, egy fertőző betegség után is cserélni kell a fogkefét, hogy ne fertőződj újra. Az elektromos fogkefék cserélhető fejeire is ugyanezek az alapelvek vonatkoznak: háromhavonta ajánlott cserélni őket.

Na és milyen legyen az új?

Válassz puha sörtéjűt! A túl kemény szálak károsíthatják az ínyt és a fogzománcot. Emellett jó, ha kényelmes a fogása, mert így könnyebben elérheted vele a száj minden szegletét. És bár csábító lehet a legolcsóbb termék, mondván mit tudhat egy drága fogkefe, az igazság az, hogy egy jó minőségű termék hosszabb távon hatékonyabb, így még anyagilag sem ró feltétlenül plusz terhet az emberre.

Ha nem cseréled ki időben

Afta és különféle szájüregi fertőzések léphetnek fel. Baktériumok, vírusok és gombák szaporodhatnak el a szájban, ami kellemetlen szájszagot is okozhat. Az ételmaradékok, amelyeket egy elnyűtt fogkefe nem képes eltávolítani, plakkokká állhatnak össze, ami könnyedén fogszuvasodáshoz, ínygyulladáshoz vezethet. Később ez fogágybetegséget, sőt akár a fogak elvesztését is okozhatja.