Egyszerű trükk, amelytől laposabb lehet a hasad – és még az energiaszintedet is növeli

„Sokan nem tudjuk elképzelni a reggeleinket egy erős kávé nélkül. Csakhogy a koffein hatása gyorsan elmúlik, és utána gyakran fáradtabbnak érezzük magunkat, mint ébredéskor. Pedig létezik egy sokkal egészségesebb ital, amely tartós energiát ad, és még a derékbőségedre is jó hatással lehet” – írta meg az nlc.hu a centrum.cz cikke nyomán.

A víz önmagában is jó napindító, de még jobb, ha egy éjszakán át zabpelyhet és lenmagot áztatsz benne. Fotó: Getty Images

Három összetevőből készül a „csodaital”

Az ital mindössze három összetevőből áll, és az elkészítése is pofonegyszerű. Mindössze annyi a dolgod, hogy este önts vizet egy pohárba, amelynek aljára zabpehely és lenmag keverékét szórod, majd tedd be az egészet a hűtőbe. Reggel pedig leszűrés után már ihatod is – fogyasztása éhgyomorra ajánlott. „Ha változatosságra vágysz, készíthetsz belőle turmixot is – például banánnal vagy eperrel különösen finom. A magok ledarálása ráadásul növeli a tápanyagok hasznosulását” – jegyezték meg a cikkben.

Az ital előnyei, hogy tele van olyan aktív anyagokkal, amelyek támogatják az emésztést, valamit akár a súlycsökkentéshez is hozzájárulhatnak. Ettől még ne tekints rá csodaszerként: a látványos és tartós eredményekhez a változatos étrend, a rendszeres mozgás, az elegendő folyadék bevitele, valamint a jó minőségű alvás is elengedhetetlen.

Ezért jó a zabpehely és a lenmag

A zabpehelyben lévő különleges rost, az úgynevezett béta-glükán segít az étvágy szabályozásában. Emellett fokozza a teltségérzetért felelős hormon (peptid YY) termelődését, stabilizálja a vércukorszintet, valamint a bélflórát is támogatja. A zabpehely igen hatékony az LDL-koleszterin szintjének csökkentésében és a székrekedés enyhítésében is.

A rostban gazdag lenmag szintén segíti az emésztést, kiegyenlíti a vércukorszintet, valamint hosszabb teltségérzetet biztosít. A benne található fitoszterolok és fitoösztrogének pedig a kutatások szerint csökkenthetik bizonyos daganatok és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.