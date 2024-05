Jön a fehér kenyér, amelyet bűntudat nélkül ehetünk

Sokan azért nem esznek fehér kenyeret, mert vallják, hogy minél sötétebb a pékáruk színe, annál egészségesebbek. Hamarosan azonban bűntudat nélkül vehetünk majd fehér kenyeret is, brit kutatók ugyanis olyan cipót fejlesztenek, amely – megtartva puhaságát és utánozhatatlan ízét – a kellő rostot és fehérjét is tartalmazza – számol be az innovációról a Daily Mail.

A fehér kenyér sokáig az egyetlen opció volt. Fotó: Getty Images

Leszámolhatsz a bűntudattal

Manapság már a legkisebb boltokban is többféle kenyér közül választhatunk, és bár tudjuk, hogy nem épp egészséges választás, az örök klasszikus fehér kenyér ízét sokaknál semmi sem tudja pótolni. A brit kormány által finanszírozott projekt keretében most borsót, babot és egészséges gabonaféléket is kevernek a tésztába, amely így ugyan fehér és könnyed marad, mégis minden szükséges tápanyagot tartalmaz. A korpát és a búzacsírát – amelyeket általában a fehér lisztből eltávolítanak – szintén megtartják, ráadásul olyan értékes gabonákat is hozzáadnak, mint például a kinoa, a cirok vagy a köles, így a végeredmény valóban egy tápanyagban gazdag fehér kenyér lesz, amely ráadásul ízletes is.

Amíg azonban a legújabb reformcipó el nem készül, mutatjuk, melyik kenyér a legegészségesebb.

Az új fehér vekni, amely még csak a fejlesztés kezdeti szakaszában jár, különbözni fog a piacon lévő többi kenyértől, beleértve a félbarna kenyereket is, amelyek szintén hasonló tápértékkel bírnak. Ez a cipó viszont teljesen fehér lesz – kicsit felturbózva tápanyagokkal.