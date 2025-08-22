Ezzel az étrenddel csökkentheted a mellrák kockázatát

A mediterrán étrend csökkenti a mellrák kockázatát, főleg menopauza után – tájékoztatta Facebook-követőit nemrégiben az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Állításukat egy új elemzés eredményeivel támasztották alá.

A mediterrán étrend csökkenti a mellrák kockázatát, főleg menopauza után. Fotó: Getty Images

Mit mondanak a kutatások?

A szakemberek 31 kutatás eredményeit vizsgálták meg és elemezték ki. Végül arra jutottak, hogy a mediterrán étrendet követők esetében 13 százalékkal alacsonyabb a mellrák kialakulásának esélye, különösen a posztmenopauzás nők körében.

„Földrajzilag Ázsiában volt a legerősebb a védőhatás, Európában közepes, Amerikában pedig még gyengébb. Premenopauzás nőknél az étrend pozitív hatása jóval kisebb volt” – részletezték a bejegyzésben. Az összefüggést a mediterrán étrend gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásával, valamint a hormonális tényezőkkel magyarázzák.

A hosszabb életért is hasonlóan kellene étkezni

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, az elsősorban a Földközi-tenger partjainál fekvő országokban termesztett élelmiszerekből összeállított mediterrán étrend az egyik legegészségesebbnek tartott diéta. Az amerikai Brigham and Women's Hospital 2024-es tanulmánya még azt is bebizonyította, hogy mintegy 23 százalékkal kisebb a szív- és érrendszeri problémák, illetve a daganatos megbetegedések miatti elhalálozás kockázata a mediterrán étrendet követő nők körében.

A gyümölcsökben, zöldségekben, diófélékben, magvakban, teljes kiőrlésű gabonákban és hüvelyesekben gazdag táplálkozás tehát jó kezdetnek ígérkezik az egészségesebb és hosszabb élet felé vezető úton. Ezeket az irányelveket továbbgondolva alkotta meg dr. Valter Longo olasz-amerikai biogerontológus és sejtbiológus az úgynevezett longevity-diétát, amelyről itt olvashatsz bővebben.