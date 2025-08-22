Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+14° +23°
Hidegfront

Ezzel az étrenddel csökkentheted a mellrák kockázatát

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

A mellrák az egyik leggyakoribb daganattípus a nők körében. Megelőzésében nagy szerepet játszik az étrended is. Mutatjuk, a kutatók szerint hogyan érdemes étkezned, hogy kisebb legyen az emlőrák kockázata.

A mediterrán étrend csökkenti a mellrák kockázatát, főleg menopauza után – tájékoztatta Facebook-követőit nemrégiben az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Állításukat egy új elemzés eredményeivel támasztották alá.

mediterrán étrend, paradicsomos-spárgás-garnélás tészta
A mediterrán étrend csökkenti a mellrák kockázatát, főleg menopauza után. Fotó: Getty Images

Mit mondanak a kutatások?

A szakemberek 31 kutatás eredményeit vizsgálták meg és elemezték ki. Végül arra jutottak, hogy a mediterrán étrendet követők esetében 13 százalékkal alacsonyabb a mellrák kialakulásának esélye, különösen a posztmenopauzás nők körében.

„Földrajzilag Ázsiában volt a legerősebb a védőhatás, Európában közepes, Amerikában pedig még gyengébb. Premenopauzás nőknél az étrend pozitív hatása jóval kisebb volt” – részletezték a bejegyzésben. Az összefüggést a mediterrán étrend gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásával, valamint a hormonális tényezőkkel magyarázzák.

A hosszabb életért is hasonlóan kellene étkezni

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, az elsősorban a Földközi-tenger partjainál fekvő országokban termesztett élelmiszerekből összeállított mediterrán étrend az egyik legegészségesebbnek tartott diéta. Az amerikai Brigham and Women's Hospital 2024-es tanulmánya még azt is bebizonyította, hogy mintegy 23 százalékkal kisebb a szív- és érrendszeri problémák, illetve a daganatos megbetegedések miatti elhalálozás kockázata a mediterrán étrendet követő nők körében.

Ez is érdekelhet

A gyümölcsökben, zöldségekben, diófélékben, magvakban, teljes kiőrlésű gabonákban és hüvelyesekben gazdag táplálkozás tehát jó kezdetnek ígérkezik az egészségesebb és hosszabb élet felé vezető úton. Ezeket az irányelveket továbbgondolva alkotta meg dr. Valter Longo olasz-amerikai biogerontológus és sejtbiológus az úgynevezett longevity-diétát, amelyről itt olvashatsz bővebben.

Kvíz: felismered egy kis képrészletből a testrészeket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

mellrák menopauza mediterrán étrend emlőrák kockázata mellrák megelőzése mediterrán diéta emlőrák női egészség idős nők posztmenopauza

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +23 °C
Minimum: +14 °C

Nyugat, északnyugat felől egyre többfelé szakadozik, csökken a felhőzet, de az északkeleti és keleti országrészben nagyrészt felhős marad az ég. Arrafelé esőre, záporra, helyenként zivatarra kell számítani, de délutántól, késő délutántól már ott is elkezd csökkenni a csapadékhajlam. Az élénk északnyugati, északi szelet több helyen erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északkeleti tartósabban felhős, csapadékos tájakon, míg melegebb helyenként a Dél-Dunántúlon és a Viharsarokban lehet. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A fölöttünk lévő ciklon még szombatig a közelünkben tartózkodik, így addig hidegfronti hatásra számíthatunk.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra