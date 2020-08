Kávé helyett így frissüljünk fel

Sok folyadék

A szomjúság kifejezetten negatívan hat az agyműködésre, és több kutatás is igazolja, hogy már az enyhe folyadékhiány is a kognitív funkciók csökkenéséhez, koncentrációs nehézségekhez és a produktivitás hiányához vezethet. Éppen ezért ügyeljünk arra, hogy egész nap, folyamatosan vegyünk magunkhoz folyadékot. Ha nagyon fáradtnak érezzük magunkat, igyunk meg egy nagy pohár nem túl hideg citromos vizet - az extra C-vitamin is segít az energizálásban.

Koffein: mennyi az elég? Időnként szükségünk van valamilyen stimuláló szerre, mert fenn kell tartanunk az éberségünket és a koncentrációnkat, s az magunktól nem mindig sikerül. A legkézenfekvőbb, ha iszunk egy kávét vagy teát. Mindegyikben a koffein adja a "pörgési" faktort - hogy mennyit javasolt inni naponta, arról bővebben az alábbi cikkben írtunk!

Legyünk óvatosak az édességekkel

Ebédnél kerüljük a süteményeket, és mindenféle finomított szénhidrátot, illetve a fehér lisztből készült ételeket. Ezek ugyanis inzulinszint-, illetve vércukorszint-ingadozást okoznak, amelyek kora délután erős fáradtságérzethez vezethetnek. Az ebédünk inkább valami könnyű étel legyen, sok zölddel, sovány fehérjével. Az ebéd utáni kávét is hanyagoljuk, és inkább valamilyen zöld turmixot fogyasszunk, hogy legyen elég energiánk a nap további részéhez.

Munka közben időnként mozgassuk át magunkat

Mozogjunk, ha tehetjük

Igyekezzünk a lehető leggyakrabban felállni az asztalunktól, és átmozgatni magunkat. A mozgásszegény életmód, az egy helyben ülés is hozzájárul a délutáni fáradtsághoz. Amikor csak lehet, 10-15 percre menjünk ki a levegőre, vagy legalább az épületben sétáljunk egy keveset. A lényeg, hogy mozogjunk, és kicsit felélénkítsük a keringésünket.

Nassoljunk valami egészségeset

Van, amikor az alacsonyvércukorszintfelelős a fáradtságért. Ilyenkor együnk egy keveset, de nem mindegy, hogy mit: gyümölcs, olajos magok, valamilyen zöldség egy kevés hummusszal, vagy avokádókrémmel jó választás lehet.

Forrás: care.com