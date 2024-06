Jelek, hogy nem tudod feldolgozni a gyümölcscukrot

A fruktóz (gyümölcscukor) a természetben előforduló cukrok egyike, amelyet a gyümölcsök és zöldségek egy része, valamint a méz is tartalmaz. Fruktózt az étkezési cukorban (szacharóz) is találunk, és az inulin is javarészt ebből épül fel. Ha fruktózzal kapcsolatos emésztési problémákról beszélünk, akkor kétféle betegséget kell megkülönböztetnünk: a fruktózintoleranciát és a fruktózfelszívódási zavart.