Nyáron fokozottan figyelnünk kell arra, hogy elég vizet igyunk. Normál körülmények között is napi minimum 2-3 liter folyadékot kell bevinnünk, hőségriadó idején viszont a szükséges mennyiség akár 3-4 literre is megnőhet. Nyáron emellett többet jövünk-megyünk, utazunk, kirándulunk, és több időnk van egy kis városi nyüzsgésre, a barátokkal találkozni és programot csinálni. De mi legyen ilyenkor a folyadékpótlással?

Hol tölthetjük újra a kulacsunkat a városban? Fotó: Getty Images

Nem a palackozott víz a legjobb megoldás

Bár már véget ért a műanyagmentes július – amely arra hívja fel a figyelmet, hogy csökkentsük a műanyag felhasználását a mindennapokban –, az év többi hónapjában sem a legjobb megoldás, ha minden sarkon veszünk egy újabb liter palackos vizet vagy üdítőt. Szerencsére már jó ideje sokak elengedhetetlen útitársává vált a kulacs, amely praktikus és higiénikus. Viszont egy félliteres kulacs elég hamar kiürül, ilyenkor pedig törhetjük a fejünket, hogy zarándokoljunk-e el a kevés nyilvános kút valamelyikéig, vagy próbálkozzunk-e egy mosdóban a kézmosó csapjával. A jó hír azonban, hogy van más megoldás is: töltsük le az ingyenes Vízlelőhely applikációt, amely megmutatja nekünk azokat a közelben lévő vendéglátóhelyeket, ahol fel tudjuk tölteni a kulacsunkat szűrt vízzel – természetesen szintén ingyen. Ezeken a helyeken ráadásul nincs szükség külön fogyasztásra sem, tehát betérhetünk kizárólag a kulacsaink újratöltése céljából.

„A Vízlelőhely kampány küldetése, hogy alternatívát biztosítsunk az ivóvíz pótlására azoknak, akik műanyagmentesen szeretnének élni. Szerencsére egyre több olyan tudatos gasztronómiai partnerünk van, akik szintén elkötelezett hívei a fenntarthatóságnak, és jó minőségű, szűrt vizük felajánlásával támogatják a kezdeményezésünket” – mondta Petró Vera, a BWT ügyvezetője. Az alkalmazásban azt is nyomon követhetjük, hány liter vizet ittunk meg, és az újratöltéssel hány műanyag palackot spóroltunk meg, ami így nem szennyezi feleslegesen a környezetünket.

Szomjúság, fejfájás, száraz száj, száraz bőr – a folyadékhiánynak ezeket a jellemző jeleit szinte mindenki ismeri. Csakhogy ezeken kívül még számos olyan tünet van, amelyet arra lehet visszavezetni, hogy nem ittunk elég vizet.

Jótékony célt is támogathatunk

Az adott helyszínen található kód beütésével egyébként minden töltésért pont jár az applikációban. Ráadásul nemcsak a saját kulacsunkat tölthetjük meg, hanem virtuálisan egy másik emberét is. A Vízlelőhely ugyanis a BWT b.water projektjének keretében Gambia és Tanzánia falvaiban olyan fenntartható vízrendszereket alakít ki, amely tiszta ivóvizet biztosít a lakosság számára, hogy mindenkinek elérhető közelségben lehessen egy kút, amelyből biztonságos víz nyerhető. Az applikációval feltöltött pontokat a BWT euróra váltja, és támogatásként az AQUA Pearls – For You and Planet Blue Foundation alapítvány számlájára utalja át. Ha 20 alkalommal Vízlelőhelyen töltjük fel a kulacsunkat, akkor azzal 1 ember éves ivóvízszükségletét biztosíthatjuk. A kampány célja egy komplett afrikai falu ivóvízzel történő ellátása.

„Egyelőre leginkább budapesti vízlelőhelyeket találhatunk az applikációban, de bízunk benne, hogy a kampány és a duplán fontos cél híre egyre több vendéglátóipari egység tulajdonosához, üzemeltetőjéhez eljut, és a jövőben nőhet a környezettudatos megoldásokkal és fenntartható vízgazdálkodással dolgozó helyek száma” – fűzte hozzá Petró Vera.