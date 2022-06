Amikor egy korty folyadék lenyelése is gondot jelent

Diszfágia esetén a nyelés nem jár fájdalommal, de az érintetteknek akár egy falat étel vagy egy korty folyadék lenyelése is komoly nehézséget okozhat. A probléma összetett kivizsgálást igényel, mert a nyelés bonyolult folyamatában több mint ötven pár izom és ideg vesz részt. A kiváltó ok feltárásához azt a pontot kell megállapítani, ahol ez az összehangolt működés zavart szenved – ismertette Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter.

Diszfágia esetén a nyelés nem jár fájdalommal, de akár egy korty folyadék lenyelése is komoly nehézséget okozhat. Fotó: Getty Images

Diszfágia vagy gombócérzés?

A rekedtség, az evés közben gyakran fellépő köhögés, a félrenyelés és a torokban jelentkező gombócérzés is lehet a diszfágia tünete. A gombócérzés azonban egy másik önálló kórkép, amelyet globus szindrómának neveznek. Sokan jellemzik feszülő, kaparó érzésként, duzzanatként a fájdalommal nem járó „gombócot" a torokban, de egyesek úgy érzik, mintha egy kis ételdarab akadt volna meg a garat környékén. A kellemetlen érzéstől a betegek gyakori nyeléssel, torokköszörüléssel igyekeznek megszabadulni. A rendszeres krákogás miatt a hangszalagokon kialakuló elváltozások tartós rekedtséghez vezethetnek. Valakinél evés közben erősödnek, míg másnál éppen akkor csillapodnak a panaszok.

Diszfágia: átmeneti és tartós is lehet

A kivizsgálás során meg lehet állapítani, hogy a nyelés mechanizmusa mely ponton sérült, így közelebb lehet kerülni a diszfágia típusának meghatározásához. Az első lépés ezért a beteg kórtörténetének és tüneteinek kikérdezése. Holpert doktornő elmondása szerint a háttérben álló fül-orr-gégészeti okok mellett a nyelőcső területét érintő elváltozás – például gyulladás, szűkület vagy izomgörcs – is lehet a nehéz nyelés hátterében.

A diszfágia megjelenésében ezenkívül neurogén ok (beidegzési zavar) is állhat. Ilyen esetben az izmok és idegek rendellenes működése miatt alakul ki nehéz nyelés.

Fontos a mielőbbi kivizsgálás

A nehéz nyelés kapcsán felmerülhetnek helyi okok is, például az adott területet érintő daganatos elváltozás, struma, gyulladás vagy sérülés. Ezért panaszok esetén ezt is vizsgálni kell. A mielőbbi kivizsgálás egyébként a szakértő szerint azért is fontos, mert a nehéz nyeléshez társuló gyakori félrenyelések miatt megnő az aspirációs tüdőgyulladás és a légúti fertőzések kockázata. A kellemetlen tünetek miatt pedig kialakulhat az evéstől való félelem, és ennek következtében fogyás is jelentkezhet.