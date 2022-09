Hogyan segíthetjük a C-vitamin felszívódását?

A C-vitamin egyike a legismertebb vitaminoknak, melynek jótékony hatásairól mindenki hallott már. Megfelelő szintje elengedhetetlen az immunrendszer optimális működéséhez, hiányában ugyanakkor testünk nehezebben regenerálódik és fogékonyabb lehet a különböző fertőzésekre. A rendszeres pótlása azért fontos, mert szervezetünk nem tudja a C-vitamint előállítani, de raktározni is csak korlátozott mértékben képes. Nem mindegy továbbá az sem, hogy milyen dózisban, illetve milyen formában juttatjuk be a szervezetünkbe. A túlzott C-vitamin-bevitellel nem feltétlenül érünk el jobb hasznosulást, ráadásul a magasabb dózis könnyen vezethet emésztőrendszeri panaszokhoz vagy veseproblémákhoz.

Léteznek a piacon olyan nyújtott hatású, idegen szóval retard készítmények, amelyek liposzómás technológiával biztosítják, hogy szervezetünk egész nap hozzájusson a megfelelő mennyiségű C-vitaminhoz. Ezekből a készítményekből több C-vitamin szívódik fel, és a hatásuk hamarabb jelentkezik, mint egy hagyományos C-vitaminnál.

Miben más a liposzómás C-vitamin?

Titkuk a felszívódás módjában rejlik, a liposzómás vitaminok ugyanis más úton jutnak be a véráramba, köszönhetően annak, hogy esetükben a sejteket körülvevő falhoz nagyon hasonló burokba csomagolják a vitamint, amely megvédi a belezárt vitamint az emésztési folyamat során.

A hagyományos vitaminokkal szemben a liposzómás C-vitamin nagy előnye, hogy a benne lévő hatóanyag rövid időn belül elkezd felszabadulni és bekerül a véráramba. Ez mindenki számára fontos, mert a mindennapok stresszét, a munka kimerítő fáradalmait elviselni a pörgő mindennapokban kihívás.

Nem mindegy, hogyan pótoljuk a C-vitamint. Fotó: Getty Images

A liposzómák az emésztőrendszeren végighaladva nemcsak a bélfalon keresztüli átjárást biztosító nátriumcsatornákon keresztül juttathatják a hatóanyagtartalmukat a vérkeringésbe, hanem a bélfal egyéb pontjain is. Ez azért lényeges, mert a nátriumcsatornák, amelyek egyfajta átjárók a tápcsatorna és a véráram között, korlátozott áteresztőképességgel rendelkeznek. Körülbelül 200 milligramm egyszerre bevett C-vitaminnal a csatornák telítődnek. Ezért fordulhat elő, hogy a hagyományos 1000-1500 milligrammos egyszeri dózisú készítményekből a C-vitamin nagy része nem tud felszívódni, hanem hasznosulás nélkül távozik a szervezetből a vizelettel, tulajdonképpen kárba vész. Ezzel szemben a liposzómák a sejteket körülvevő falakhoz kapcsolódva – a csatornákon kívül, egyéb módokon – is be tudják juttatni hatóanyagtartalmukat a vérkeringésbe. Így lehetséges, hogy a liposzómás formájú vitaminoknál nagyobb hányad képes felszívódni, mint a hagyományos formulájú vitaminoknál. Vagyis elégséges a liposzómás vitaminokat kisebb dózisban fogyasztanunk ahhoz, hogy megfelelő vitaminszintet biztosíthassunk szervezetünkben. Ráadásul, a liposzómás csomagolásának köszönhetően az emésztőrendszert is kímélik a liposzomás vitaminok, és elkerülhetők a túladagolással járó kockázatok.

Persze a patikákban kapható liposzómás C-vitaminok sem mind egyformák. Vannak különbségek az összetételt, adalékanyagokat, illetve a liposzómák méretét illetően. Életmódunk, egészségi állapotunk is meghatározhatja, hogy melyik a számunkra ideális készítmény. A nyelési nehézségekkel küzdők számára például a folyadék formában bevitt C-vitamin is jó megoldást jelenthet.

Az egyéves kor feletti gyermekek számára is fontos a C-vitamin-pótlás, melynek ideális módja lehet egy folyékony liposzómás C-vitamin, hiszen ebben az életkorban a gumivitaminok még nem javasoltak. Ha idősebb gyermekünknek mégis gumivitamint választunk, érdemes utánanézni, hogy milyen segédanyagok állnak a gyermekeknek tetsző ízek, színek mögött, vagyis a vitaminok mellett még mi jut be a gyermek szervezetébe – akaratunkon kívül. A folyékony forma a segédanyagok (hiánya) szempontjából is kedvező választás lehet, hiszen nincs szükség tablettázási és lenyelést segítő segédanyagokra.

A patikákban vény nélkül is kapható, liposzómás retard C-vitamin készítményekből a szervezet nagyobb arányban tudja a vitaminokat hasznosítani, mint a hagyományos formulációjú készítményekből. A liposzómás készítmények hatása hamarabb jelentkezik, mint a hagyományosaké, hiszen a vitaminok rövidebb időn belül megjelennek a véráramban. Ráadásul, a liposzómás vitaminok fokozatosan szívódnak fel, így hosszú ideig képesek fenntartani a megfelelő vitaminszintet. A készítmény támogatja az immunrendszer és az idegrendszer működését, hozzájárul továbbá a bőr, fogak és a csontozat, illetve az erek normál állapotának fenntartásához is. (x)

A túlzott C-vitamin-bevitel is gondot okozhat

Az összes vitamin közül az aszkorbinsavként is emlegetett C-vitaminból van a legnagyobb mennyiségre igénye szervezetünknek. Egy átlagos egészségi állapotú felnőtt számára az ajánlott napi bevitel 80 milligramm. Vannak azonban olyan tényezők, amelyek növelhetik a szükségletet, így például a várandósság és a szoptatás, a sportolás és a nehéz fizikai munka, a stressz, az alkoholfogyasztás, továbbá a rendszeres dohányzás, amely többszörösére is növelheti a test vitaminszükségletét. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy amennyiben ilyen kis mennyiség is elégséges a szervezet működéséhez, miért árusítanak 1000 milligrammos kiszerelésű tablettákat is?

A 80 milligrammos mennyiség az az ajánlott napi C-vitamin-bevitel, amelyet mindenképp javasolt elérni a súlyos hiányállapot (skorbut) elkerüléséhez. A fent említett, szervezetet megterhelő tevékenységek vagy káros szenvedélyek ezen felül még tovább növelhetik a szervezet vitaminigényét. Bizonyos kutatások szerint a vér C-vitamin-szintje már 200 milligramm C-vitamin-bevitel esetén csaknem teljesen telítődik Ha pedig egyszerre ennél nagyobb dózist juttatunk be, abból a testünk csak korlátozott mértékben tud hasznot húzni.

Ha hosszabb időn keresztül a C-vitamin-bevitel túllépi a javasolt mennyiséget, az megterheli a szervezetet, és többféle kellemetlen panasz kialakulását is elősegítheti. A C-vitamin nagyobb mennyiségű rendszeres bevitele az arra érzékenyeknél emésztőrendszeri panaszokat válthat ki. Az érintetteknél jelentkezhet a többi között hányinger, hasmenés, illetve akár reflux, gyomorégés is. Szervezetünk C-vitamin-egyensúlya szempontjából tehát nem az az ideális, ha alkalmanként vagy rendszeresen nagy dózisban adagoljuk a C-vitamint: optimálisabb megoldást kínál a naponta kétszer 300-500 milligrammnyi C-vitamin bevitele.

Nem egyszerű eligazodni a C-vitaminok között, ahogy a pénztárcánkból kifizetett összeg is tág határokon belül mozoghat. Ne tévesszük azonban szem elől, hogy minőségi C-vitamin alkalmazásával és felszívódásával a szervezetet kevésbé terheljük, és a kisebb bevitt mennyiségből is nagyobb arányú C-vitamin tud hasznosulni. Válasszunk tehát lehetőleg olyan vitamint, amelyből nemcsak nagyobb arányban képes a vitamin felszívódni, de hamarabb meg is jelenik a véráramban, és a hatását időben elnyújtva, egész napon át tartva fejti ki. Ha mégis elakadunk a C-vitaminok útvesztőjében, háziorvosunk és gyógyszerészünk is segíthet abban, hogy megtaláljuk a nekünk és gyermekünknek megfelelő terméket.

