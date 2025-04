Ezeket edd, hogy egészségben megéld a 70-et

A legtöbb ember fejében él egy koncepció az egészséges étkezésről: köztudott például, hogy a teljes kiőrlésű gabona vagy a növényi rostok fogyasztása jót tesz, míg a megterhelő, zsíros ételek kerülendők. De mely ételek járulnak valóban hozzá a hosszú és egészséges élethez? Egy új tanulmányban azokat az élelmiszercsoportokat próbálták meghatározni, amelyek növelik az egészséges öregedés esélyét. Az eredményekről a Science Alert számolt be.

A Harvard Egyetem kutatócsoportja azoknak az embereknek az étkezését vizsgálta, akik nemcsak betöltötték a 70. életévüket, de jó fizikai és mentális egészségben is élték meg ezt a szép kort. Több mint 105 ezer ember étkezési szokásait követték nyomon 30 éven keresztül, majd 70 éves korukban ellenőrizték egészségi állapotukat. Étrendjüket aszerint kategorizálták, hogy az hogyan illeszthető be nyolc népszerű és egészségesnek ítélt diétába. "Eredményeink azt is mutatják, hogy nem létezik mindenki számára ideális étrend" - mondta Anne-Julie Tessier, a kanadai Montreali Egyetem táplálkozástudományi professzora. Szerinte az egészséges táplálkozást az egyéni igényekhez és preferenciákhoz kell igazítani.

Kihívója akadt a mediterrán étrendnek? Fotó: Getty Images

Az időskort jó egészségben megélt emberek étrendje tartalmazott azért közös elemeket: a legtöbben rendszeresen fogyasztottak gyümölcsöket, zöldségeket, teljes kiőrlésű gabonákat és telítetlen zsírokat. A legjobb eredményt az Alternatív Egészséges Táplálkozási Index (AHEI) névre keresztelt diéta érte el, amely nagy arányban tartalmaz zöldségeket, gyümölcsöket, hüvelyeseket és dióféléket. Egyes húsok, halak és tejtermékek szintén részét képezik ennek az étrendnek, viszont a cukorral édesített italok, vörös és feldolgozott húsok, só és transzzsírok fogyasztása nem javasolt. Az AHEI egészségre gyakorolt hatása szempontjából megelőzi a szintén népszerű mediterrán diétát, illetve a fenntartható táplálkozást népszerűsítő planetáris étrendet is.