Ételek, amikben rengeteg a kálium

A banán, ez az édes, trópusi gyümölcs rengeteg káliumot tartalmaz, amely szinte minden szervünk számára kulcsfontosságú. Szüksége van káliumra a szívünknek, veséinknek, izmainknak és az idegeinknek is. Még az alapvető sejtműködésben is fontos szerepe van. Nem csak a banánból juthatunk azonban káliumhoz. Nagyon sok más élelmiszer is tartalmazza ezt az alapvető fontosságú ásványi anyagot. A WebMD most összegyűjtötte, melyek azok, amikben több vagy közel annyi kálium van, mint egy banánban.

Limabab

A limabab nemcsak azért egészséges, mert sok benne a kálium, emellett jelentős mennyiségű vasat is tartalmaz. Rostban gazdag, cukrokban és zsírban azonban szegény élelmiszer. Fogyaszthatjuk melegen, de hideg salátákban is, ám felhasználás előtt feltétlen áztassuk be egy éjszakára, ha nem szeretnénk, hogy emésztési problémákat okozzon.

Nem csak a banán, például a narancslé is sok káliumot tartalmaz. Fotó: Getty Images

Egy közepes krumpli

Bár a burgonyát sokáig egészségtelennek kiáltották ki, egyáltalán nem így van. Alacsony a kalória-, a koleszterin- és a telített zsírsav tartalma, miközben kiváló forrása a B1, B3 és B6 vitaminoknak, no és persze a káliumnak. Ahhoz azonban, hogy egészséges maradjon, nem mindegy, hogyan készítjük el. Érdemes például megtölteni, brokkolival és light cheddar sajttal, úgy a sütőben készre sütni, de választhatunk hozzá alacsony zsírtartalmú tejfölt is, lehetőleg azonban ne bő olajban süssük ki.

Aszalt szilva

Az aszalt szilva - amellett, hogy számos az emésztésre jótékony hatással lévő rostot tartalmaz - kiváló süteményekbe, joghurtokba, de sajttal és dióval fogyasztva is. Remek káliumforrás, ügyeljünk azonban arra, hogy nagyon magas a cukortartalma, ráadásul a bolti aszalt szilvához gyakran még extra cukrot is adnak, így fogyasszuk inkább mértékkel.

Avokádó

Bár az íze nem a legédesebb, sőt, az avokádó mégsem zöldség, hanem gyümölcs. Ha nem is eszünk meg belőle egy egész darabot, még akkor is egy jelentős adag kalciumhoz juttat, emellett pedig feltölti A-, C- és E-vitaminraktárainkat is. Ezenkívül magas az egyszeresen telített zsírsavtartalma, ami segít csökkenteni a koleszterinszintünket is.

Görögdinnye

Nincs is jobb egy szelet behűtött dinnyénél egy forró nyári napon. Bár ez a gyümölcs főképp vízből áll, ami segít megelőzni a kiszáradást, emellett tele van hasznos tápanyagokkal, például káliummal és likopinnel. Utóbbi segít leküzdeni a gyulladásokat, főképp, ha a nyári melegben edzésre adjuk a fejünket.

Napraforgómag

Nincs meccs szotyi, azaz napraforgómag nélkül. A lelátókon ülők előszeretettel eszik, akár előre hántolt formában is, hogy ne termeljen szemetet a héj a stadionban. De nemcsak magában kiváló, salátákba szórva is emelheti a fogásfehérjeés B-vitamin szintjét. Figyeljünk azonban arra, hogy a sótlan változatot fogyasszuk.

Súlyos betegséget okozhat a túl sok kálium A hiperkalémia tulajdonképpen azt jelenti, hogy a vérünkben a normálisnál magasabb a kálium szintje. Ez viszonylag gyakori betegség, de szélsőségesen súlyos esetben akár halálhoz is vezethet. További részletek itt.

Spenót

Popeye-nek igaza volt, és nemcsak a spenót káliumtartalma miatt. Ez a zöld leveles zöldség ugyanis a káliumon túl gazdag még magnéziumban, vasban, rostokban és még C-vitaminban is. Ráadásul nagyon alacsony a kalóriatartalma is. Párolhatjuk, készíthetünk belőle főzeléket, ehetjük tojással vagy salátaként is.

Makktök

A többi téli tökféléhez hasonlóan a makktök is gazdag rostokban, C- és B6-vitaminban, emellett pedig kiváló forrása a karotinoidnak. Feldarabolva dobjuk a sütőbe és magas hőfokon süssük egy órán keresztül.

Mazsola

Kerülhet salátába, desszertbe, ehetjük magában, a mazsola mindig finom. Vigyázzunk azonban, mert igen magas a cukortartalma, 100 grammjából 58 cukor. Érdemes reggelente a zabkásába, vagy müzlibe keverni, így biztosan magas lesz a reggelink káliumtartalma.

Paradicsompüré

A konzerv paradicsompüré is tele van káliummal, ráadásul isteni fogások alapját is képezhet, legyen az akár spagetti, salsa vagy enchiladas.

Lazac

A vadon élő és úgy halászott példányokban valamivel több a kálium, mint a haltenyészetekben nevelkedettekben. Grillezhetjük, süthetjük, főzhetjük, bárhogy isteni finom, ráadásul magas a fehérjetartalma, és tele van a szív egészsége szempontjából fontos omega-3 zsírsavakkal. Ha megmarad egy kicsi a vacsorából, akkor másnap vigyük magunkkal a munkába és akár hidegen is fogyaszthatjuk, friss salátakeverékkel.