Ételek, amelyek árthatnak a szívnek

Az alábbi ételek fogyasztását mérsékeljük, amennyire csak lehet - ezzel nagyon sokat teszünk a szívünk egészségének megóvása érdekében.

Szívünk ellenségei

A túl sok cukor, só, transzzsír és finomított szénhidrát a szívünk fő ellenségei. Ezek ugyanis növelik a szívroham és a stroke kockázatát, és elhízást is okozhatnak. Persze cukorra, sóra, és zsírra is szüksége van a szervezetnek ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni, de nem mindegy, hogy mennyit viszünk be belőlük, és az sem, hogy milyen forrásból.

A bő olajban sült ételek gyakori fogyasztása szívkárosodáshoz vezethet. Fotó: 123rf

A bacon például sóban, zsírban és koleszterinben is bővelkedik, ezért mindennapos fogyasztása semmiképpen sem ajánlott. Károsítja az ereket, valamint magas lehet tőle a vérnyomásunk és a koleszterinszintünk. Ha mindenáron enni szeretnénk belőle, csak ritkán tegyük, és akkor is mértékkel.

Az, hogy az üdítőitalok sem tesznek jót a szívnek, talán már senkinek nem jelentenek újdonságot. A friss kutatások szerint azonban nemcsak a cukros, hanem a cukormentes, illetve a csökkentett energiatartalmú változatok is növelhetik a stroke és a szívbetegség kialakulásának kockázatát. További részleteket itt talál!

A vörös húsok mindennapos fogyasztása sem javasolt a magas zsírtartalmuk miatt. Több kutatás is igazolja, hogy a sok vörös hús növeli a cukorbetegség és a szívbetegség kialakulásának kockázatát. Heti 2-3 alkalomnál többször ne együnk belőlük, és akkor is inkább a soványabb húsféléket válasszuk.

Cukor, só, alkohol

A cukros péksütemények, tészták és kekszek szintén tiltólistásak azoknak, akik vigyáznának a szívükre, mivel sok bennük a cukor és a finomított szénhidrát. Ugyanez igaz a fehér lisztből készült kenyérre, tésztára, illetve a sima, fehér rizsre is. A tejtermékek közül a bolti gyümölcsjoghurtokban meglepően sok a hozzáadott cukor, így ezeket is jobb kerülni. A felvágottak pedig magas só- és zsírtartalmuk miatt számítanak szívkárosító élelmiszernek.

Az alkoholfogyasztást is érdemes a minimumra csökkenteni, a röviditalok, illetve koktélok ugyanis igen rosszat tesznek a szívnek. Alkalmanként egy kevés száraz bor vagy pezsgő (és mellé sok víz) fogyasztása megengedhető, de a kutatások szerint már egy kevés alkohol is károsítja az egészséget, és növelheti nemcsak a szívbetegség, de a daganatok kialakulásának kockázatát is.

Érdemes minél ritkábban fogyasztani a bő olajban sült ételeket is, legyen az tészta, burgonya, zöldség vagy húsféle. A konzerv élelmiszerekben és a zacskós levesekben általában rendkívül sok só van, ami növeli a vérnyomást, ezáltal a szívbetegség kockázatát is. Legyünk mértéktartóak a bolti szószokkal, salátaöntetekkel és jégkrémekkel is, mert ezekben is nagyon sok a hozzáadott cukor, ami nagyon rosszat tesz a szívnek.

Forrás: webmd.com