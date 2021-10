Egészségesebb az alacsony zsírtartalmú tej?

Az Edith Cowan University (ECU) a világon elsőként készített kutatást arról, hogy a gyerekek számára a sovány vagy a teljes tej fogyasztása az egészségesebb. Az eredményeik szerint ilyen szempontból nincsen különbség a kettő között.

Nem számít a zsírtartalom

A kutatásból készült tanulmányt az American Journal of Clinical Nutrition című szaklapban tették közzé, és a benne foglaltak azt sugallják, hogy a jelenlegi egészségügyi ajánlásokat, amelyek a két év fölötti gyermekek számára az alacsony zsírtartalmú tejtermékek fogyasztását javasolják, érdemes lenne felülvizsgálni. A vizsgálatokat Therese O'Sullivan, az ECU professzorasszisztense vezette. Egy három hónapos időszak alatt 49 egészséges, négy és hat év közötti gyerek étrendjébe építettek be random teljes, illetve alacsony zsírtartalmú tejből készült tejtermékeket a szokásos napi tejtermékbevitelük helyett. A tejtermékeket jelöletlen csomagolásban szállították ki az otthonaikban, ingyenesen. Egyik csoport tagjai sem tudták, hogy teljes vagy alacsony zsírtartalmú tejből készült tejtermékeket fogyasztanak-e, a maradékokat pedig rendszeresen megmérték, hogy követni tudják a gyerekek teljes fogyasztását.

A vizsgálatokban részt vevő gyerekeknek megmérték súlyát, testösszetételét, vérnyomását, vérbiomarkereit, hogy pontosan követhessék a napi tejtermékfogyasztásuk egészségügyi hatásait. Az eredmények azt mutatták, hogy akár teljes, akár alacsony zsírtartalmú tejből készült tejtermékeket fogyasztottak, mindkét csoport tagjai ugyanannyi kalóriát vittek be. Habár azoknak a gyerekek, akik alacsony zsírtartalmú tejtermékeket fogyasztottak, a tejtermékekkel kevesebb kalóriát vittek be, viszont egyéb ételekkel és italokkal kompenzálták a különbséget. Az eredmények nem mutattak jelentős különbséget a két csoport testsúlyában vagy a szív- és érrendszerük állapotában.

Éppen ezért a kutatás eredményei arra utalnak, hogy az egészséges gyerekek számára a teljes tejből készült tejtermékek fogyasztása is biztonságos, és nem növeli meg esetükben az elhízás, vagy a szív- és érrendszeri problémák kockázatát. A kutatást végző szakemberek szerint éppen ezért érdemes lenne megfontolni, hogy az kerüljön az egészségügyi ajánlásokba, hogy a két év feletti gyerekek fogyaszthatják a sovány és a teljes tejből készült tejtermékeket is. Szerintük ez a szülők dolgát is megkönnyítheti, amikor tejtermékeket vásárolnak.