Az időseknek így kellene étkezniük

Az idős kor meghatározása nem egységes, de általában az érvényes nyugdíjkorhatárt tekintik az időszak kezdetének. Az Idősügyi Nemzeti Stratégiában az Egészségügyi Világszervezet életkor szerinti felosztását használjuk. Eszerint a 60-74 év közöttiek az idősödők, a 75-89 évesek az idősek, a 90 év fölöttiek pedig a nagyon idősek. Veresné Dr. Bálint Márta szerint változatos táplálkozással elegendő tápanyaghoz juthatnak az egészséges, aktív idős emberek. A változatosság azt jelenti, hogy minden ételcsoportból fogyasszanak, tehát zöldség, gyümölcs, gabonafélék, jó minőségű sovány húsok, halak, tojás, tej- és tejtermékek mellett a lehető legkevesebb zsiradék, só és cukor kerüljön az étrendbe. Ebben a korban csökkenhet az ízérző képesség, ezért a sózással, fűszerezéssel óvatosan kell bánni.

Napi ötszöri étkezést javasolt az idősebbeknek

Az Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi tanszékének vezetője napi ötszöri étkezést javasol az idősebbeknek, mert szervezetük könnyebben dolgozza fel a kisebb adagot. Arra is figyelni kell, hogy a korábbinál kevesebbet egyenek, mivel kevesebb tápanyagra van szükségük: a nőknek napi 1800, a férfiaknak 2300 kcal-ra. Életkori sajátosság, hogy az izomtömeg csökken, és mivel az izom igényli a sok energiát, így annak mérséklődésével a szervezet energiaigénye is kisebb.

Az oszteoporózis és a hozzá kapcsolódó csonttörés nagy problémát jelent idős korban, ezért Veresné Dr. Bálint Márta csontvédő anyagok fogyasztását ajánlja. Ilyen a kalcium, amelyből az időseknek napi ezer milligramm ajánlott. Kalcium elsősorban a tejben és a tejtermékekben található. Ugyanakkor a felnőtt lakosság 15 százalékának szervezete nem tudja feldolgozni tejcukrot, ők laktózmentes termékekből juthatnak elegendő kalciumhoz.

Mára bebizonyosodott, hogy éghajlatunkon, főként télen nem jutnak elég D-vitaminhoz az emberek. Az idősek nyáron is kevesebb időt töltenek a szabadban, mint a fiatalok, főként azok, akik lakáshoz kötöttek. Legalább napi fél órára lenne szükség, de természetesen nem kell a tűző napon lenni, egy árnyas fa alatt is elég D-vitaminhoz juthatunk. A kor előrehaladtával romlik a bőrben folyó D-vitamin-szintézis hatékonysága. Napi 1000-2000 nemzetközi egység D-vitaminra van szükség, amelyet lehet tablettával is pótolni. Ezt azonban érdemes a családorvossal megbeszélni.

A tanszékvezető felhívta a figyelmet rá, hogy az időseknek különösen nagy problémát okoz az elegendő mennyiségű folyadék elfogyasztása, ezért fokozottan ki vannak téve a kiszáradás veszélyének. A túl kevés folyadék többek között étvágytalanságot, székrekedést, gyakoribb elesést, fejfájást, zavartságot, kellemetlen szájízt és húgyúti fertőzéseket is okozhat. A nőknek napi két liter, a férfiaknak két és fél liter folyadékot javasolnak, és azt ajánlják, hogy ennek háromnegyede, legalább napi 5 pohár víz legyen. A fennmaradó mennyiség zöldséggel, gyümölccsel vagy levessel is a szervezetbe kerülhet.

Forrás: semmelweis.hu