Ráadásul teljesítménye sem akármilyen: képes az aktuális terhelésnek megfelelően átalakulni, szerkezetét változtatni. Ha nem így lenne, csontjaink anyagfáradás miatt hamar eltörnének. A csontritkulás a csontszövet mennyiségének - főleg ásványianyag-tartalmának - megfogyatkozása, amely miatt a csont porózussá és törékennyé válik. Olyan, mintha a ház falából minden nap eltűnne egy-egy tégla.

Életmódunk hatása

A megoldás azonban nem a csontokban, hanem azokban a körülményekben és feltételekben keresendő, amelyek révén a csont egészséges maradhat. Mivel a dinamikus és folyamatos átépülés miatt a csont anyagcseréje intenzív, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen alkotóelemekből építkezhet. Ezek minőségéért a táplálkozásunk révén nagyrészt magunk felelünk, de a hormonális egyensúly, a vegyszer- és környezetszennyezés, a bélműködés, a tápanyaghiány, az ételallergia, a krónikus betegségek, illetve egyes gyógyszerek (szteroidok vagy az alumínium tartalmú savcsökkentő szerek) is hatással vannak a csontrendszerre.

Mit tehetünk táplálkozással?

A csont erősségének megőrzésében különösen három tényező fontos: az ásványanyagok hatékony bejutása a csontba, a csontfehérjék minőségének biztosítása, valamint a csontépítő folyamatok serkentése. Mindez túlmutat a kalciumtabletták szedésén. A tápanyagok felszívódásához és beépüléséhez más tényezők is szükségesek.

h i r d e t é s

Csontjaink egészségéért mi magunk is tehetünk

Az egészséges csontszövetnek többek között az alábbi tápanyagokra van szüksége: kalcium és magnézium, valamint cink, réz, szilícium, króm, szelén, folsav, C-, D-, E- és B-vitaminok is. E tápanyagok nyilván nem a finomított élelmekben találhatók. Az élő tápanyagot semmi nem pótolja. Nélkülözhetetlen továbbá számos hormon is, mint a D-vitamin hormonális formája, a természetes progeszteron, a pajzsmirigyhormon, és számos más anyag.

3 recept az egészséges csontokért:

Tipp Még több recept érdekelné, amiért hálásak lesznek a csontjai? Nézzen szét Egészség-receptjeink között, ajánljuk a csontritkulás esetén elkészíthető finomságokat!!

Joghurtos céklasaláta

Elkészítési idő: 70-80 perc

Hozzávalók 4 személyre:

1 nagyobb fej cékla

4 hámozott alma, kockákra vágva

1 szár póréhagyma, karikákra vágva

1 citrom leve

4 dl natúr joghurt vagy szójajoghurt

5 dkg durvára tört dió

20 dkg köményes sajt kockákra vágva

fél mokkáskanál tengeri só

A céklát megfőzzük, az almát és a póréhagymát a citromlével meglocsoljuk. A megfőtt céklát meghámozzuk és kockára vágjuk, az almát és a póréhagymát hozzáadjuk. A joghurtot, a diót és a sajtkockákat is hozzákeverjük, és sóval ízesítjük. Tálalás előtt érdemes hűtőbe tenni legalább fél órára.

Sajttal sült zöldségek

Elkészítési idő: 50 perc

Hozzávalók 4 személyre:

50 dkg kelbimbó

50 dkg brokkoli

só

1 csapott mokkáskanál őrölt kömény

4 evőkanál napraforgómag

10 dkg reszelt trappista sajt

10 dkg reszelt füstölt sajt

3 evőkanál vaj + kevés a kenéshez

A kelbimbót és a brokkolit sós, köménymagos vízben megpároljuk. Ha megpuhult, leszűrjük, és a napraforgómaggal összekeverjük, majd kivajazott tűzálló tálba rétegezzük. Tetejét a reszelt sajtokkal megszórjuk, kis vajat morzsolunk még rá és előmelegített, forró sütőben, lefedve megsütjük. Forrón tálaljuk magában vagy húsok mellé.

Diós amarántkása

Elkészítési idő: 35 perc

Hozzávalók 4 személyre:

2 dl pattogtatott amaránt

4 evőkanál darált dió

2 evőkanál mazsola

4 dl vaníliás szójatej

A hozzávalókat egy lábosban összekeverjük és feltesszük forralni. Ha felforrt, kis tűzön, kevergetés mellett sűrű kásának megfőzzük. Ízlés szerint friss vagy mélyhűtött, felengedett gyümölccsel ízesítjük. Hidegen és melegen is egyaránt finom és laktató.