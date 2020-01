A mák ezért egészséges

Sok benne a rost

2 evőkanál mákban 3,4 gramm rost található, ami nem kevés. A rostok segítenek, hogy gördülékenyebb legyen az emésztésünk, és ne legyen székrekedésünk, ráadásul még a koleszterinszintet is csökkentik. A rostban gazdag étrend hosszú távon csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét is.

Sok benne a kalcium és a réz

Két evőkanálnyi mák 253 milligramm kalciumot és 286 mikrogramm vasat tartalmaz, amely körülbelül a napi szükséglet negyedét fedezi. A kalcium a csontok egészsége miatt fontos, de kell a szív és az idegrendszer megfelelő működéséhez is. A réz pedig erősíti a szöveteket és a csontokat, illetve védi a sejtekben a DNS-t a károsodástól.

A mák segít megőrizni a csontok, a szív és az idegrendszer egészségét

Sok benne a foszfor és a mangán

A kalcium mellett a foszfor is erősíti a csontszövetet, a mangán pedig a kollagéntermeléshez kell, így nemcsak a csontoknak és az ízületeknek, hanem a bőrnek is jót tesz. A mák ráadásul segíthet méregteleníteni a szervezetet, mivel tisztítja a beleket, és segít eltávolítani a bélfalakon található lerakódásokat. Éppen ezért a fogyásban, illetve az egészséges testsúly fenntartásában is nagyon hasznos lehet. Ami fontos: mindig fogyasszunk mellé sok folyadékot is, mert úgy lesz igazán hatékony.

Hasznos az olaja

A mákban telítetlen zsiradék található. A belőle kivont olaj fogyasztása rákmegelőző hatású lehet. A mákban a linolénsav pedig segít egészségesen tartani a szívet.

Bőrradír is lehet belőle

Ha két teáskanál mákot összekeverünk egy kevés túróval, akkor remek bőrradírt kapunk. Gyengéd, körkörös mozdulatokkal masszírozzuk át a keverékkel az arcunkat, tíz percig hagyjuk fent, majd langyos vízzel mossuk le. A bőr tiszta és ragyogó lesz tőle.

