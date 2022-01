A leggyakoribb, fehérjékkel kapcsolatos tévhitek

A fehérjékkel kapcsolatos, leggyakoribb tévhitekről és álhírekről a Healthista adott közzé egy gyűjtést. Ebből válogattunk ki néhányat mi is.

Így együnk több fehérjét hús nélkül A fehérjék nélkülözhetetlenek szervezetünk egészséges működéséhez, fontos tehát, hogy étrendünk fehérjedús legyen. Ehhez azonban egyáltalán nem szükséges állati eredetű élelmiszereket fogyasztanunk.

Tévhit: csak egyfajta fehérjeforrás létezik

Fehérjét nem csak az állati eredetű forrásokból, tehát húsból, halból, tojásból vagy tejből lehet bevinni, bár ezek valóban remek fehérjeforrások. A zöldségek és a gabonák között is van olyan, ami tartalmaz fehérjét. A szója remek választás lehet azoknak, akik tejmentesen étkeznek. De a diófélék, olajos magok, a bab, illetve az egyéb hüvelyesek is tartalmaznak fehérjét.

Tévhit: mindenkinek ugyanannyi fehérjére van szüksége

A napi fehérjeszükséglet függ a súlytól, életmódtól, életkortól, nemtől is - akárcsak például a kalóriaszükséglet. A British Heart Foundation adatai szerint átlagosan egy egészséges felnőttnek testsúlykilogrammonként 0,75 gramm fehérjére van szüksége. Ugyanakkor a fehérjeszükségletet befolyásolhatja, hogy valaki mennyire aktív: egy testépítőé például értelemszerűen nagyobb, illetve a várandós nők fehérjeigénye is megnövekszik.

Fehérjét nem csak az állati eredetű forrásokból lehet bevinni.

Tévhit: fehérjékre csak az izmok fejlődése miatt van szükség

A fehérjék aminosavakból állnak, és fontos alkotóelemei nemcsak az izmoknak, de a bőrnek, a hajnak és a körömnek is. Emellett szükség van rájuk a sejtek felépítéséhez, illetve egyes hormonok és antitestek termelődéséhez is. A fehérjék szerepet játszanak továbbá azimmunrendszeregészséges működésében, és segítik a vércukorszint szabályozását is.

Tévhit: minden növényi fehérjeforrás egyformán hasznos

Lehetséges kizárólag növényi forrásokból elég fehérjét bevinni, de ehhez fontos tudni, hogy mely növények tartalmaznak legnagyobb mennyiségben fehérjét (például a szója, a hüvelyesek, a diófélék és vadrizs). Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy sok növényi fehérjeforrás elveszíti a tápértékének jó részét, ha feldolgozott élelmiszerekbe kerül. Például a mostanában egyre népszerűbb, húsutánzó termékek egy része is ilyen, ellenben sok sót, telített zsírsavat és kalóriát is tartalmaznak, ezért nem feltétlenül számítanak sem egészségesnek, sem ideális fehérjeforrásnak. Éppen ezért a fehérjetartalmú növényeket próbáljuk minél kevésbé feldolgozott formában fogyasztani.