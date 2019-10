5+1 gyógynövény cukorbetegségre

A természetben sok olyan gyógynövény található, amelyek segítenek szabályozni az anyagcsere-folyamatokat és csökkenteni a vércukorszintet. Nézzük, milyen gyógyteákat fogyaszthatunk kiegészítő terápiaként.

Az italokat készíthetjük egy-egy növényből, vagy egymással összekeverve is, hiszen a teakeverékek alkotói kölcsönösen fokozzák egymás gyógytulajdonságait, ám összeállításuknál szem előtt kell tartani egyéni állapotunkat, életmódunkat és tüneteinket. Dr. Csókáné Török Orsolya fitoterapeuta ismerteti a cukorbetegségre hatékony gyógynövényeket, és hogy miként érdemes őket felhasználni.

egy csapott evőkanál gyógynövényt leforrázunk 2 dl vízzel, lefedve állni hagyjuk, majd leszűrjük

a gyökereket lassú tűzön 3 percig kel főzni

fémmel nem érintkezhet a tea (kanál, szűrő esetében is)

az emésztésjavító teákat nem szabad édesíteni

emésztésjavításra,vércukorszintcsökkentésre mindig főétkezés után 15 perccel javasolt napi egy csésze teát fogyasztani, 12 mmol/l feletti értéknél napi két csészével. Fahéj A-vitaminhiány? Kutatások szerint a kettes típusú cukorbetegség kialakulásához az A-vitamin hiánya is hozzájárulhat. Részleteket ide kattintva olvashat! remek méregtelenítő és melegítő hírében áll, kutatások szerint a cukorbetegség esetén is érdemes fogyasztani, mivel csökkenti a vércukorszintet és javítja az inzulinérzékenységet. Mindemellett csökkenti a "rossz" koleszterin mennyiségét is, ám arra nem árt ügyelni, hogy erősen allergizálhat! A teakészítés alapszabályai fahéj az egész világon az egyik legkedveltebb fűszer. Ám nem csak különleges aromája miatt értékes, hanem az egészségre gyakorolt hatása miatt is. Amellett, hogyhírében áll, kutatások szerint a cukorbetegség esetén is érdemes fogyasztani, mivel csökkenti a vércukorszintet és javítja az inzulinérzékenységet. Mindemellett csökkenti a "rossz" koleszterin mennyiségét is, ám arra nem árt ügyelni, hogy erősen allergizálhat!



Gyermekláncfű Sokan gyomnövényként tartják számon, ám ez a szapora virág valójában igen értékes gyógynövény, így kár irtani! Teaként és salátákhoz, sőt, szirupokhoz is kitűnő választás, így felhasználása igen széleskörű! Virágzás előtt a levele kétszer annyi C-vitamint tartalmaz, mint a citrom! A gyökere magas Felhasználási javaslat: Tabletta és tinktúra formájában kapható.Sokan gyomnövényként tartják számon, ám ez a szapora virág valójában, így kár irtani! Teaként és salátákhoz, sőt, szirupokhoz is kitűnő választás, így felhasználása igen széleskörű! Virágzás előtt a levele! A gyökere magas inulin tartalma miatt természetes édesítőszer, szabályozza a szénhidrát- és a cukoranyagcserét, valamint nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet. Számos jótékony hatással bír, például serkenti az emésztést , az epetermelést, könnyíti a májműködést, csökkenti a koleszterinszintet és remek vizelethajtó. Hatékony puffadásra és gyomorrontásnál is.

Felhasználási javaslat: Gyökeréből 1 teáskanálnyi mennyiséget 4-5 percig főzzünk 2 dl vízben, majd szűrjük le. Az egész növényből 1 csapott evőkanálnyi mennyiséget forrázzunk le 2 dl vízzel és 15 percig hagyjuk állni, majd szűrjük le. 4 hétig tartó fogyasztása után tartsunk 2 hét szünetet - javasolja Dr. Csókáné Török Orsolya, a Budai Endokrinközpont fitoterapeutája.

A gyermekláncfű serkenti az emésztést, és a máj működését is segíti

Görögszénamag

Szent Gráljaként is emlegetik, hiszen fő hatása, hogy késlelteti a cukor felszívódását, így csökkenti a vércukorszintet, és az inzulinnal szembeni rezisztenciát. Mindemellett trigonellin, kumarin és 4-hidroxi-izoleucin nevű aminosav tartalmának köszönhetően a diabétesz okozta szövődmények ellen is hatásosnak bizonyult. Külön jó oldala, hogy íze/illata kifejezetten kellemes! cukorbetegség és az inzulinrezisztencia elleni gyógynövényekhiszen fő hatása, hogy késlelteti a cukor felszívódását, így csökkenti a vércukorszintet, és az inzulinnal szembeni rezisztenciát. Mindemellett trigonellin, kumarin és 4-hidroxi-izoleucin nevű aminosav tartalmának köszönhetően a diabétesz okozta szövődmények ellen is hatásosnak bizonyult. Külön jó oldala, hogy íze/illata kifejezetten kellemes!



Erdei szederlevél Bár az erdei szederlevél leginkább a reumás fájdalmak és aa diabétesz ellen is felveszi a harcot, mivel csökkenti a vércukorszintet. A cukorbetegséget megelőző állapotok ellen is hatásos, így inzulinrezisztenciában, prediabéteszben szenvedőknek kifejezetten ajánlják. Kismamák is fogyaszthatják, a terhesség alatt fellépő cukorbetegség esetén is bátran iható! Felhasználási javaslat: 1 teáskanálnyi magot áztassunk 5 percig 2 dl hideg vízben, majd főzzük 10 percig. Méhösszehúzó hatása miatt fogyasztása kismamáknak nem ajánlott! Viszont szülés után fokozza a tejtermelést. Tabletta formájában is kapható.Bár az erdei szederlevél leginkább a reumás fájdalmak és a köszvény hatékony gyógynövényeként ismert (húgysavcsökkentő), ámA cukorbetegséget megelőző állapotok ellen is hatásos, így inzulinrezisztenciában, prediabéteszben szenvedőknek kifejezetten ajánlják. Kismamák is fogyaszthatják, a terhesség alatt fellépő cukorbetegség esetén is bátran iható!



Csalán Sok vitamint és (vasat) tartalmaz, ezért teája élénkítő, erősítő hatású. Népszerű növény a reumatikus panaszok csökkentésére és vizelethajtóként. Nemcsak a tisztító teák, hanem a vércukorszintet csökkentő teakeverékek állandó komponense. Felhasználási javaslat: 2 kávéskanálnyi mennyiséget 2 dl vízzel forrázunk, 15 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük.Sok vitamint és ásványi anyagot , ezért teája élénkítő, erősítő hatású. Népszerű növény a reumatikus panaszok csökkentésére és vizelethajtóként. Nemcsak a tisztító teák, hanem a vércukorszintet csökkentő teakeverékek állandó komponense.

Felhasználási javaslat: 1 evőkanálnyi mennyiséget 3 dl vízzel leforrázzunk, 15 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük. Naponta egy csészével ajánlatos fogyasztani. 6 hétnél tovább nem alkalmazható, utána be kell iktatni egy 6 hetes szünetet! Gymnema sylvestre Az Indiában honos gyógynövényt hazánkban kevésbé ismerik, ám számtalan pozitív egészségügyi hatása miatt valódi elixírként tartják számon. Amellett, hogy antibakteriális hatással bír és segít a súlyfelesleg leadásában, a cukorbetegség ellen is felveszi a harcot (ezért is hívják a népi gyógyászatban cukorgyilkosnak). Leveleit rágcsálva egyrészt elnyomja a cukor édes ízét, így megszűnteti az édességek utáni vágyat, valamint a benne lévő gimneimsav normalizálja a vércukorszintet és fokozza az inzulin-hatást úgy, hogy megakadályozza, a glükóz gyors felszívódását.

Felhasználási javaslat: Tabletta formájában kapható.