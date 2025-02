A cayenne bors gyógyhatásai: fájdalomcsillapító és a fogyásban is segít

A cayenne borsnak már a neve is megtévesztő, valójában ugyanis egy paprika őrleményéről van szó, amelyet világszerte használnak húsok és levesek ízesítésére. Amellett, hogy az ebédünket is ízletesebbé teszi, az egészségünkre is nagyszerű hatással van - a Healthline cikke összefoglalta, miként hat az egészségünkre ez a fűszernövény.

Csípős ízét a cayenne bors a benne lévő kapszaicinnak köszönheti. Ez a vegyület egy olyan receptorhoz kapcsolódik, amely a hőérzékelésért felelős, ezért is érezhetünk forrónak minden, a fűszerrel megszórt falatot. Ez az alkaloid fájdalomcsillapító hatású, illetve fokozza az anyagcserét is, mivel a nyál- és gyomornedv-termelés serkentésével az ételek is gyorsabban bomlanak le a szervezetünkben. Segítheti a fogyást is, mégpedig a TRPV1 receptorok stimulálásával, amely arra ösztönzi a zsírsejteket, hogy égessék el az energiát ahelyett, hogy tárolnák. Néhány éve egy kutatás a kapszaicin májra gyakorolt pozitív hatását is igazolta - ennek eredménye szerint egerek szervezetében némiképp ellensúlyozta a májkárosodás hatásait ez a vegyület.

A cayenne bors nem csak ízletes, de az egészségünkre is jótékony hatással lehet. Fotó: Getty Images

Emellett bővelkedik A-, C-, E- és B6-vitaminokban is, így az egészségünkhoz számos módon hozzájárulhat. Ezek a vitaminok elengedhetetlenek az immunrendszer megfelelő működéséhez, illetve fontos szerepet játszanak a kollagéntermelésben, a vas felszívódásban és a neurotranszmitterek szintézisében.

Csípős íze miatt a legtöbb ember csak kis adagokban fogyasztja a cayenne borsot, azonban már ez is elegendő ahhoz, hogy fontos tápanyagokat juttassunk be vele a szervezetünkbe. Önmagában persze ettől a fűszertől sem várhatunk csodát, ezért fontos, hogy egy tápláló, kiegyensúlyozott étrendbe illesszük be.