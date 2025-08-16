Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Kovászos uborka: ezért tilos kiönteni a levét – Többféle módon is felhasználhatod

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Köztudott, hogy az erjesztett ételek, így a kovászos uborka is jó hatással van a szervezetünkre. Ráadásul a leve is igencsak egészséges.

A fermentálás sok élelmiszer esetében további egészségügyi előnyöket biztosít. A kovászos uborka például jótékony hatással van az emésztésre, hiszen gazdag probiotikumokban, vitaminokban és ásványi anyagokban is. Legjobb, ha házilag készíted el, íme egy egyszerű, mégis tökéletes recept.

A kovászos uborka levének hatásai

A kovászos uborka levét sokan kiöntik, pedig az is ugyanolyan finom és egészséges. Hogy mennyire, azt a Nők Lapja gyűjtéséből a galériára kattintva olvashatod. Ha pedig nem akarod meginni, készíthetsz belőle levest, dresszinget, sőt akár koktélt is!

