Kapszulás, kotyogós vagy instant kávé: melyik egészségesebb?

A legtöbben persze élénkítő hatása, illetve élvezeti értéke miatt fogyasztanak kávét a mindennapokban, de érdemes megemlíteni, hogy időnként egy-egy csésze bizony szervezetünkre is jótékony hatást fejthet ki. Habár elsőre minden bizonnyal a koffeinre asszociálunk róla, a kávé valójában számos antioxidáns és egyéb biológiailag aktív vegyületet is felvonultat. Ezek révén pedig fogyasztása hozzájárulhat a belső gyulladásos folyamatok csillapításához és egyes betegségek megelőzéséhez egyaránt. A Johns Hopkins Egyetem cikke a területen közzétett tudományos eredmények hivatkozva azt írja, hogy a rendszeres kávéfogyasztás:

csökkenti az olyan megbetegedések okozta korai halálozás veszélyét, mint a koszorúér-betegség, a stroke, a cukorbetegség és a vesebetegség;

támogatja az egészséges szénhidrátháztartást;

mérsékli a szívelégtelenség kockázatát;

csökkenti a Parkinson-kór kialakulásának veszélyét;

segíti az egészséges májfunkciók megőrzését;

védi a károsodástól a DNS-t;

jelentősen csökkenti a vastag- és végbélrák rizikóját;

védelmet nyújthat az Alzheimer-kórral és a demenciával szemben.

A rendszeres, de mértékletes kávéfogyasztás jótékonyan hathat egészségünkre. Fotó: Getty Images

Ezzel együtt nem szabad túlzásokba esni, mert az hamar kontraproduktívvá válhat. Ami a mértéket illeti, a Mayo Klinika tájékoztatója szerint 400 milligramm felnőttek számára a napi koffeinbevitel felső határára vonatkozó ajánlás. Ez nagyjából 3-5 csésze kávénak felel meg, függően persze az adott fajta erősségétől. A túlzott koffeinfogyasztás olyan akut panaszokhoz vezethet, mint a fejfájás, álmatlanság, ingerlékenység, gyakori vizeletürítés, szapora pulzus és izomrángások. Érdekesség, hogy a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) 1991-ben felvette a kávét a lehetséges rákkeltő anyagok listájára, de a gyanút alátámasztó tudományos bizonyítékok hiányában 2016-ban le is vette onnan.

Kotyogós és instant kávé

Napjainkban a kávézási szokások nagyban eltérnek akár a néhány évtizeddel ezelőtti trendektől. Egyszerű elkészítési módjuk miatt mind többen keresik az instant és kapszulás termékeket. Egy 2022 márciusában készült hazai felmérés szerint például a kapszulás kávéfőzők immár több háztartásban találhatók meg, mint a kotyogós kávéfőzők és a hagyományos eszpresszógépek, de egy 2021-ben közzétett vizsgálat is közel azonos előfordulást mért az előbbi kettő viszonyában. Egy 2019-ben bemutatott felmérés eredményei pedig arról árulkodnak, hogy az instant kávék szintén magas arányt képviselnek mindennapi kávéfogyasztásunkban. Joggal merülhet fel tehát a kérdés, hogy vajon ezektől egyaránt azonos egészségvédő hatást remélhetünk-e.

Nos, a válasz közel sem egyszerű, mert kevés tudományos kutatás végzett eddig ilyesfajta összehasonlítást, és a meglévő tanulmányok is meglehetősen vegyes, olykor egymásnak ellentmondó eredményeket hoztak – írja az exhalecoffee.com. Egy, az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) által készített 2022-es kutatás például kimutatta, hogy a hagyományos őrölt kávé fogyasztása 27 százalékkal csökkenti a bármilyen okból fellépő korai halálozás kockázatát, míg az instant kávé csupán 11 százalékkal. A szív- és érrendszeri eredetű halálozás kapcsán 20 és 9 százalékos kockázatcsökkenést állapítottak meg. Hasonló eredményekkel zárult egy korábbi, 2018-as nagy létszámú megfigyeléses vizsgálat is, amely a korai halálozás kapcsán 20 százalékos rizikócsökkenésről számolt be az őrölt és 10 százalékos csökkenésről az instant kávé kapcsán.

Ezzel együtt más kutatások az instant kávékat a 2-es típusú cukorbetegség, a demencia és az emlőrák kialakulásának fokozott kockázatával hozták összefüggésbe. Érdemes azonban hangsúlyozni, hogy ezek csak korai vizsgálatok, így semmiképpen sem lehet biztos következtetéseket levonni belőlük. Emellett egy 2020 februárjában megjelent tanulmány szerint az instant kávékban jelentősen magasabb az akrilamidtartalom, mint a hagyományos kávékban. Az akrilamid egy, a kávé pörkölése során keletkező vegyület, amelyet az IARC lehetséges rákkeltőként tart számon. Sőt, egy 2021 decemberében közzétett vizsgálat szerint az instant kávékban lényegesen több mikotoxin (penészgomba által termelt méreganyag) is fordul elő, mint az őrölt kávékban. Összességében tehát úgy tűnik, hogy bár az instant fajták is pozitívan hathatnak egészségünkre, azért egyre több bizonyíték utal arra, hogy akadnak kockázataik.

Mi a helyzet a kapszulás kávékkal?

A kapszulás kávék kapcsán a legtöbb aggodalomra maguk a kapszulák adnak okot. Egyelőre nem tisztázott ugyanis, hogy ezekből bekerülhetnek-e káros anyagok a fogyasztásra kész kávéba. Az Eat This, Not That! mindenesetre 2021-ben arra hívta fel a figyelmet, hogy a Connecticuti Egyetem kutatói vizsgálatai szerint a kapszulákból főzött kávéban olyan vegyületek jelenhetnek meg, amelyek az ösztrogén hormonok hatását utánozzák az emberi szervezetben. Ilyen módon fennáll a veszély, hogy megzavarják a hormonrendszer harmonikus működését. A probléma forrása feltételezhetően a magas hőmérséklet és nyomás, e behatásokra kerülhetnek ugyanis a kapszulák műanyag formájából szennyeződések a kávéba. Természetesen az eredményeket érdemes a helyükön kezelni, az azonban nyilvánvaló, hogy további kutatásokra lesz szükség a területen. Ami viszont mindenképpen a kapszulás kávék ellen szól, az a rengeteg műanyaghulladék, amely az elhasznált kapszulákból képződik, jelentős megterhelést róva a környezetre.