Hat recept, amely megkönnyíti a (nagy)dolgát

Az idő haladtával egyre nehezebben végzi el a dolgát? Nem sikerült rendszerességet belevinni székelési szokásaiba? Lassan fél az ürítéstől, mert fájdalommal jár? Helyes étkezéssel sokat segíthet magán. Adunk néhány tippet!

A HáziPatika Egészségreceptek rovatában, az olvasóink által beküldött receptek közül válogattunk ki néhány olyat, amely a székrekedés megszüntetéséhez hozzásegíthet. Ilyen például Berényi Tibor kedvenc receptje, az aszalt szilvából készült leves . Az aszalt szilva régóta ismert, székrekedésre, de ez ráadásul - dietetikus szakértőnk véleménye szerint - nemcsak emiatt, de íze jogán is érdekes recept.Zsanett is megosztotta velünk kedvenc receptjét. A különleges ízű, rostban kiemelkedően gazdag mediterrán töltött kenyér amellett, hogy segíthet biztosítani a kiegyensúlyozott bélműködést, vegetáriánusoknak egyik kedvence lehet, és, mivel telítő értéke magas.Barna Barbara egy különleges ízű zöldségleves receptjét küldte be Egészségreceptek rovatunkba. A leves alapját képező paraj oxalátban gazdag, mellette a zöldségfélékből, magokból származó temérdek finom és durva rost a bélrendszer regenerálásában vesz részt, és az étel vitamin- és ásványi anyag-tartalma sem elhanyagolható.

Fel kell figyelni a változásokra is: ha sokáig minden rendben volt, de egyszer csak székrekedéssel kezd bajlódni valaki, érdemes kivizsgáltatni, mi lehet az oka. A pangó, nehezen ürülő széklet elősegíti bizonyos bélbetegségek kialakulását is. Ilyen rendellenesség például a béldivertikulumok kialakulása: ezek a bélfalon kialakuló kiöblösödések, tasakok komoly gondot,

