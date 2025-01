Tombol, megbénul vagy visszazuhan gyermekbe – így éli meg, aki egy tűzvész miatt elveszíti az otthonát

Los-Angelesben napok óta több ezer hektáron tombolnak erdőtüzek, folyamatosan nő az áldozatok száma, és már eddig is több mint 12 ezer épület semmisült meg, vagyis sokezren elveszítették az otthonukat. A helyzetet súlyosbítja, hogy a tűzvészt a vízhiány miatt egyelőre nem is tudják megállítani.

Nehéz szívvel osztom meg a hírt a közelmúltban történt tűzvészről, amely elpusztította az otthonunkat. Nehéz szavakat találni, amikor az ember ilyesmivel szembesül. A lángok sok mindent elvittek, de mi ragaszkodunk az emlékekhez, amelyek a szívünkben élnek tovább

– osztotta meg a minap követőivel Instargram posztjában Pillmann Lívia modell.

Álarcszerű tekintet, bénultság

Egy ilyen esemény nem ritka esetben azt is kiválthatja az emberben, hogy testileg teljesen lebénul vagy megmerevedik, érzékelése és gondolkodása lelassul, korlátozottá válik, esetleg az érzések átélésének képessége rövid ideig ki is kapcsol – írja tanulmányában saját tűzoltói tapasztalatai alapján Restás Ágoston. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszékének vezetője szerint ez a kezdeti reakció rendszerint fél órán belül elmúlik és az érintettek döntő többsége ilyenkor arra is képessé válik, hogy a helyszínen segítsen. A legtöbben felül tudnak tehát kerekedni a félelmükön, vannak azonban, akik

a saját érzéseik csapdájába kerülnek, tehetetlenné, céltalanná, esetleg közömbössé válnak, elveszítik a fejüket és sem a saját védelmükre, sem a másokkal való együttműködésre nem képesek. Ez hosszú órákon, akár napokon át is eltarthat.

A testi és szellemi bénultság jellemző tünete, hogy az érintettek mozdulatlanná vagy túlzottan lassúvá válnak, tekintetük álarcszerű lesz. Gyakran képtelenek beszélni, és környezetüket – a fenyegető veszéllyel együtt – nem a valóságnak megfelelően észlelik. Ilyenkor az a veszély állhat fenn, hogy a segítségükre siető tűzoltók ezeket az áldozatokat összetéveszthetik azokkal, akik nem szorulnak segítségre.

Fejvesztett pánik

Ezzel látszólag ellentétes reakció lehet ilyenkor, ha az érintett céltalanul ide-oda járkál vagy hirtelen fejvesztett rohangálásba kezd, üvöltve, nevetve vagy zokogva tombol, esetleg agresszíven önmaga vagy más ellen fordul. Ilyenkor az illető nincs mindig teljesen magánál, a történtek után az emlékezet kieshet.

Egy ilyen tragédia gyermeteg viselkedést is kiválthat, az áldozatok közül néhányan azzal keltenek feltűnést, hogy külső segítséget remélve belekapaszkodnak másokba, rángatják őket. Mások gyerekes gondtalanságot mutatnak a külvilág felé, vagy valamilyen tárggyal önfeledt játékba kezdenek. A beszédük gyakran gyerekes, olykor szakadozott és csak félig kimondott szavak vagy mondatok alkotják. Ahhoz, hogy ebből kikerülhessenek, mindenképp külső segítségre van szükségük.

– számol be egy másik lehetséges reakcióról Restás Ágoston.

Azt is megviseli, aki látszólag hős

Egy ilyen tűzesetnek, mint bármilyen tragédiának, természeti katasztrófának rövid- és hosszabb távú hatásai is lehetnek az érintettekre. Az emberek ilyenkor különbözőképpen reagálnak, attól függően, hogy milyen megküzdési stratégiáik vannak, hogyan viszonyultak korábban a stresszhez, illetve mennyire gondolják azt, hogy van kontrolljuk bizonyos események felett. Így van aki lefagy, nem tud cselekedni vagy adott esetben menekülni, fogalma sincs, mit tegyen. Mások gyorsan és hatékonyan cselekszenek, uralják a helyzetet. Fontos, hogy őket is megviseli, ami történik, csak egy időre "félreteszik" az érzelmeket – mondta el kérdésünkre Pál Mónika.

A pszichológus szerint ezért a segítőknek (ilyenkor krízishelyzetekben jártas pszichológusokra lehet szükség), illetve az érintetteknek is érdemes figyelniük arra, hogy amikor lehetőségük lesz rá, éljék meg az esettel kapcsolatos érzelmeiket, a szomorúságot, a dühöt, a kétségbeesést. Az érintettek ilyenkor azt élhetik át, hogy tehetetlenek, nincs kontrolljuk az események felett és elveszítenek számukra fontos tárgyakat, dolgokat. Ez a veszteség is gyászfolyamatot idéz elő, de akár posszttraumás stressz zavart is okozhat, főleg akkor, ha nem kapnak/kérnek megfelelő támogatást. Ráadásul

egyre több természeti katasztrófa esetén merül fel, hogy a klímaváltozás állhat a háttérben, ami fokozza a negatív érzéseket, és szorongásokat is okozhat a jövővel kapcsolatban.

A tűzvész tehát, amellett, hogy anyagi károkat okoz, egy olyan krízishelyzet, aminek az érintettek lelki-mentális állapotára vonatkozó hatásait komolyan kell venni. Ráadásul sok más krízishelyzettől eltérően nemcsak olyan gondolatok kapcsolhatnak be, hogy "miért pont velem történik ez?" vagy "mivel érdemeltem ki?", hanem olyanok is, hogy "miért én éltem túl, ha annyian meghaltak?". Jellemző tehát ilyenkor Pál Mónika szerint az önhibáztatás, a bizonytalanság megélése, valamint hogy az érintettek mindenképp válaszokat akarnak találni a történtekre.