Ízületi gyulladás lelki okai - mit mond erről a tudomány?

Az ízületi gyulladás során az ízületek megduzzadnak, súlyos fájdalmat okozva az érintetteknek, akiknek a mozgása is korlátozottá válik. A betegségnek több mint 100 fajtája van, amelyek közül a két leggyakoribb a reumatiod arthritis és az arthrózis (porckopás, osteoarthrosis, osteoarthritis). Nagyobb arányban érinti a nőket, mind a férfiakat, és általában krónikus tünetekkel jár.

A betegséget több minden is okozhatja. Az arthrózist az életkor előrehaladtával bekövetkező porckopás okozza, de túlerőltetés és sérülés következménye is lehet. A reumatoid arthritist, a lupuszt és a szklerodermát egy immunrendszeri rendellenesség okozza, amely miatt a szervezet a saját szöveteit támadja meg. Egyes fajtái genetikai okokra vezethetők vissza, de olyan esetek is vannak, ahol nem derül ki, mi áll az ízületi gyulladás mögött - olvasható a Johns Hopkins Medicine oldalán.

Nem csak az idősebbeknél alakulhat ki ízületi gyulladás. Fotó: Getty Images

Lelki okok is állhatnak mögötte?

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ adatai szerint 54 millió felnőtt amerikai él ízületi gyulladással, és 20 %-uk küzd depresszióval és szorongással is. A kutatók szerint a pszichiátriai rendellenességekben szenvedő betegeknél nem nagyobb az ízületi gyulladás kockázata, hanem az ízületi gyulladás miatt az érintetteknél idővel nagyobb valószínűséggel alakulnak ki hangulatzavarok - írja a Medical News.

Ahogy az Arthritis Foundation oldalán olvasható, az ízületi gyulladással járó panaszok negatív hatással lehetnek az érintettek mentális egészségére. Ez általában depressziót és szorongást jelent a betegeknél. Viszont az is igaz, hogy a depresszió és a szorongás rosszabbíthatja az ízületi gyulladás tüneteit.

Tanulmányok kimutatták, hogy a szorongás és a depresszió képes csökkenteni a fájdalomküszöböt. A krónikus fájdalom pedig súlyosbítja a szorongást és a depressziót.

Számos kutatásból az is egyértelműen kiderült, hogy a leginkább fájdalmas ízületi gyulladással küzdő emberek nagyobb valószínűséggel élik át a szorongást és a depressziót is. Úgy tűnik, hogy ez egy ördögi kör:

A fájdalom depressziót okoz . A napi fájdalommal való együttélés fizikailag és érzelmileg is megterhelő. A krónikus stresszről ismert, hogy megváltoztatja az agy és az idegrendszer kémiai anyagainak szintjét. Ezek a stresszhormonok és neurokémiai anyagok - mint a kortizol, a szerotonin és a noradrenalin - befolyásolják a hangulatot, a gondolkodást és a viselkedést. Ha a szervezetben megbomlik ezeknek a vegyi anyagoknak az egyensúlya, az egyes embereknél depressziót okozhat.

. A napi fájdalommal való együttélés fizikailag és érzelmileg is megterhelő. A krónikus stresszről ismert, hogy megváltoztatja az agy és az idegrendszer kémiai anyagainak szintjét. Ezek a stresszhormonok és neurokémiai anyagok - mint a kortizol, a szerotonin és a noradrenalin - befolyásolják a hangulatot, a gondolkodást és a viselkedést. Ha a szervezetben megbomlik ezeknek a vegyi anyagoknak az egyensúlya, az egyes embereknél depressziót okozhat. A depresszió súlyosbítja a fájdalmat. A depresszió gyengíti az ember képességét a fájdalom kezelésére és elviselésére. Az érintettek ezért sokkal negatívabban látják a saját problémáikat, például valamilyen fizikai fájdalmukat azokhoz képest, akik nem küzdenek depresszióval.

Ahogy az Arthritis Australia felhívja rá a figyelmet, a szorongás és a depresszió kezelése nagymértékben javíthatja az emberek életminőségét, valamint az ízületi gyulladásukat és az ahhoz való hozzáállásukat.